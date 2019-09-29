Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян

Увеличение реальных зарплат вкупе с резким снижением инфляции может поспособствовать росту доходов населения во втором полугодии. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"У нас сейчас резко снижается инфляция, поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимаются. В этом году мы во втором полугодии должны показать цифры [по росту реальных доходов] больше 1 процента, а в наших планах и прогнозах это устойчивый рост темпов не ниже 2 процентов в год", - передает слова главы Минэкономразвития ТАСС.

По итогам 2018 года реальные денежные доходы населения России снизились на 8,3 процента по сравнению с 2013 годом, следует из данных Росстата. Также Минэкономразвития прогнозирует снижение инфляции, которая, по расчетам ведомства, в 2020 году составит 3 процента (этот прогноз заложен в проект федерального бюджета на следующий год). В Банке России ожидают, что в 2019 году инфляция составит 4-4,5 процента, а в 2020 году она останется вблизи 4 процентов.