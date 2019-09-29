Преемник Могерини назвал санкции современным оружием

Испанец Жозеп Боррель, который, по мнению многих экспертов, сменит Федерики Могерини на посту главы европейской дипломатии, сделал громкое заявление, комментируя современные геополитические конфликты.

"В качестве оружия сейчас используются уже не штыки, а кибератаки, санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий", - подчеркнул Боррель. При этом политик не уточнил, какие именно санкции он имеет в виду.

Напомним, отношения России и Запада ухудшились пять лет назад после возвращения Крыма в состав РФ. Против Москвы были введены многочисленные санкции. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены данных ограничительных мер.