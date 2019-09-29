ГУ МВД Москвы: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек

На проспекте Сахарова, как уже сообщала "РГ", проходит согласованный московскими властями митинг "в поддержку политзаключенных".

Его организаторы выступают в защиту участников несанкционированной акции, прошедшей 27 июля, которые требовали зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы независимых самовыдвиженцев, несмотря на то, что они во время избирательной кампании нарушили закон о выборах.

Против части этих участников возбуждены уголовные дела, а четверо из них получили уже реальные сроки. По данным ГУ МВД, в митинге принимают участие 20 тысяч человек, в то время как "Белый счетчик" показывает число участников 18,7 тысячи.