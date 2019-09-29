В центральном матче 11-го тура чемпионата России встречались две лучшие команды страны прошлого сезона - "Локомотив" и "Зенит". В драматичной борьбе победу одержали хозяева. Единственный мяч на счету Гжегожа Крыховяка.

"Локомотив" показал не самый яркий футбол, но все же переиграл "Зенит". Фото: РИА Новости

Противостоянию "Локомотива" и "Зенита" принадлежит один из рекордов отечественного первенства. Из 48 игр между ними 20 заканчивались ничьей. А самый частый счет этого соперничества - 1:1. Он был зафиксирован аж 14 раз.

Субботним вечером в Черкизове все шло к тому, что команды вновь разойдутся миром, забив по одному мячу. Ведя в счете, хозяева уже в компенсированное время, казалось, упустили важнейшую победу. Это вышедший на замену Роберт Мак здорово пробил с левой ноги, попав точно в угол ворот Гилерме.

Однако арбитр Михаил Вилков, отменивший в первом тайме гол форварда "Локомотива" Федора Смолова, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR), вновь прибегнул к просмотру видео. И оказался прав: в ситуации с голом Мака рукой себе в чужой штрафной подыграл полузащитник питерцев Алексей Сутормин.

Что примечательно - главный тренер "Зенита" Сергей Семак, даже несмотря на поражение, похвалил работу судей и заявил, что VAR идет на пользу футболу.

- К видеоповторам всегда нужно относиться положительно. Просто есть моменты, где нужно больше смотреть. Что касается отмененных мячей, то оба были забиты не по правилам, - подчеркнул Семак.

Небольшой скандал произошел в перерыве встречи. Это Смолов не стал сдерживать эмоций из-за отмененного гола и раскритиковал работу судей. Параллельно он предложил "сразу отдать "Зениту" первое место, а остальным командам бороться за второе". Впрочем, уже после матча, в подтрибунном помещении, форвард российской сборной принес извинения Семаку. Вероятно, на этом инцидент можно считать исчерпанным.

В то же время рулевой "Локомотива" Юрий Семин в очередной раз коснулся темы календаря. На его взгляд, он составлен неверно и мешает нашим клубам успешно выступать в еврокубках.

- Расписание составлено неправильно. Я уже много раз говорил: участники еврокубков должны иметь преимущество. После сегодняшнего тяжелого матча не так просто через два дня играть с "Атлетико", - отметил Семин.- Почему нельзя было сегодняшнюю встречу перенести на день? Если бы было принято такое решение, все было бы нормально.

Тем временем очередную победу в чемпионате одержал "Ростов". Команда Валерия Карпина не оставила никаких шансов "Динамо", разгромив "бело-голубых" со счетом 3:0 и вновь ворвавшись в группу лидеров.

Ростовчане, безусловно, молодцы. За исключением пары выездных матчей они смотрятся очень здорово и стабильно набирают очки. Чего не скажешь о "Динамо".

Старт сезона московский клуб провалил. И это после мощной трансферной компании в летнее межсезонье, когда было куплено больше десяти новичков на сумму около 40 миллионов евро.

На неделе "Динамо" вылетело из Кубка России, уступив во Владивостоке "Лучу". Надо полагать, это был единственный турнир, в котором "бело-голубые" могли рассчитывать на титул.

А после поражения от "Ростова" динамовцы очень близки к тому, чтобы по итогам 11-го тура опуститься в зону вылета. Для этого "Сочи" достаточно не проиграть сегодня на своем поле грозненскому "Ахмату".

Несмотря на удручающие результаты, руководство "Динамо" пока что доверяет главному тренеру команды Дмитрию Хохлову. Хотя сам Хохлов, по крайней мере с его слов, готов к любому развитию событий. Об этом он заявил еще после матча десятого тура с "Сочи", в котором "бело-голубые", ведя в счете, умудрились проиграть.

Ну а "Ростов" продолжает биться за самые высокие места. К слову, во время игры с "Динамо" состоялась презентация новичка дончан - Павла Мамаева. Бывший полузащитник "Краснодара" будет выступать за новый клуб под десятым номером.

- Мамаев физически чувствует себя хорошо. Он понимает, что пропустил много, и потому хочет начать быстрее тренироваться, влиться в команду, - сказал Карпин.- Если говорить по сегодняшней встрече, то визуально, возможно, все смотрелось вроде бы спокойно. Но при обороне многие вещи мне не понравились. Допустили слишком много моментов у наших ворот, давали бить. Так что работы еще непочатый край.

Благодаря поражению "Зенита" лидером Премьер-лиги стал ЦСКА. Москвичи разгромили на выезде "Урал" (3:0) и обогнали питерцев, а также "Ростов" и "Локомотив" на два очка.

Теперь уже можно точно сказать, что армейцы реабилитировались за конфуз в первом туре группового этапа Лиги Европы, в котором команда Виктора Гончаренко проиграла "Лудогорцу" (1:5). После выезда в Болгарию "красно-синие" победили дома "Краснодар", а теперь вот взяли три очка в Екатеринбурге.

Добавим, что в воскресенье в рамках 11-го тура состоялось еще два матча: "Спартак" принимал "Оренбург", а "Краснодар" встречался с тульским "Арсеналом". Результаты этих игр стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Статистика

"Крылья Советов" - "Тамбов" - 2:0

Голы: Соболев, 73 - пен., Канунников, 74.

"Ростов" - "Динамо" - 3:0

Голы: Попов, 25, Шомуродов, 37, Зайнутдинов, 82.

"Локомотив" - "Зенит" - 1:0

Гол: Крыховяк, 48.

"Урал" - ЦСКА - 0:3

Голы: Магнуссон, 17, Сигурдссон, 57, Бийол, 66.

"Рубин" - "Уфа" - 0:0