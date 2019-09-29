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29.09.2019 17:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний

Текст: Анна Полтавцева

Согласованный столичными властями митинг на проспекте Сахарова закончился, как и планировалось, в 17.00.

Проходил он, как сформулировали организаторы, "в поддержку политзаключенных". Так называют они участников несанкционированной акции, прошедшей 27 июля, требовавших зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы независимых самовыдвиженцев, несмотря на то, что они во время избирательной кампании нарушили закон о выборах. Против части этих людей возбуждены уголовные дела, а четверо из них получили уже реальные сроки.

ГУ МВД по Москве: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек

По данным ГУ МВД, в митинге приняли участие 20 тысяч человек - то есть столько, сколько и значилось в заявке и было согласовано. Правоохранительные органы обеспечили безопасность митингующих и нормальную обстановку в районах, прилегающих к площадке, на которой проходила акция. Как сообщили "РГ" в мэрии, задержанных в ходе акции нет.

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