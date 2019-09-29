В воскресенье на Дальнем Востоке в 20-й раз с размахом отметили День тигра. Зародился праздник в Приморье, но к нему успели присоединиться несколько дальневосточных регионов и даже соседний Китай. Ведь краснокнижный хищник, популяция которого выросла до 600 особей, границ не знает. Курсирует с юга Дальнего Востока России в северо-восточные районы КНР и обратно.

Поначалу над словами идейного вдохновителя праздника, приморского писателя и эколога Владимира Тройнина о том, что "на планете должен быть не только День сурка, но и тигра" дружно подсмеивались все его друзья и коллеги - настолько нереальной им казалась эта идея. Могли ли они представить, что уже через пару десятков лет яркие рыжие колонны людей с плакатами и шарами пойдут по центральным улицам Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, а президент России Владимир Путин назовет "День тигра на Дальнем Востоке" самым ярким экологическим праздником страны?

Одним из ключевых событий Дня тигра в этом году стало открытие социально значимых объектов в селе Красный Яр на севере Приморского края. Это некогда богом забытое удэгейское село стало административным центром созданного в 2015 году национального парка "Бикин", и жизнь в нем кардинально поменялась.

Только представьте: еще в 1990-е годы источником света для людей в Красном Яру и соседних селах Соболиное, Ясеневое и Олон был керосин! В начале 2000-х пришел своеобразный прогресс - электроэнергию стали вырабатывать дизель-генераторы. Но проблем меньше не стало: из-за их внезапных отключений выходила из строя бытовая техника.

- Мы сделали то, что обещали, когда создавали нацпарк "Бикин". Четыре села получат электричество постоянной мощности. Это скачок, это толчок развития! - отметил приехавший на мероприятие зампред правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ, председатель Наблюдательного совета Центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко. - Охраняя тигра, мы охраняем природу в целом. Но и никогда не будем забывать о человеке, особенно о Красном Яре, потому что здесь, во-первых, расположена администрация нацпарка, а во-вторых, в нем проживают замечательные люди, удэгейцы, для которых тигр - священное тотемное животное.

За светом придет и интернет, столь важный для молодежи. Пока Всемирная паутина в безлимитном доступе есть лишь в школе, детсаду, библиотеке. Но вскоре оптоволокно протянут и в дома.

Черноглазый красавец-метис Юрий Канчуга показывает мне свою работу - костяной нож "корень жизни", покрытый замысловатыми национальными узорами. Говорит, что изделие будет оберегать владельца от бед. Юра - хранитель древнего ремесла, на селе, увы, почти забытого. О некоторых секретах - гравировке и сквозной резьбе - он узнал в интернете. Затем учился на Чукотке у местных мастеров.

- Когда нацпарка не было, я хотел уехать в другой город. Но теперь он появился, мне предложили работу, и я с удовольствием остался здесь, дома. - Юра с любовью гладит тот самый нож, который позднее преподнесет Константину Чуйченко. - Это не хобби, это моя работа. Я получаю зарплату и еще продаю свои сувениры.

"Бикин" стал первым и пока единственным в России национальным парком, в уставе которого значится задача не только охраны природы, но и поддержки среды обитания, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, их прав на соуправление территорией. Эти положения были разработаны инициативной группой при помощи Всемирного фонда дикой природы (WWF), Центра "Амурский тигр" и администрации Приморья. Для защиты прав удэгейцев создан совет из 11 человек. Вся территория нацпарка разделена на исторически сложившиеся охотничьи родовые участки аборигенов. Сами они при этом работают госинспекторами и специалистами отдела охраны, патрулируют собственные территории от браконьеров. А ведь большинство местных жителей поначалу боялись, что появление особо охраняемой природной территории лишит их возможности заниматься традиционным промыслом - бить пушного зверя и ловить рыбу…

Памятник Дерсу Узала и соцобъекты в Красном Яру открывали руководитель аппарата правительства РФКонстантин Чуйченко, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, заместитель председателя правительства РФАлексей Гордеев и глава села Галина Петрова. Фото: Юлия Гарднер

Благодаря нацпарку развивается инфраструктура села. Все соцобъекты строятся на средства спонсоров, привлеченных Центром "Амурский тигр". В прошлом году здесь открыли почту и больницу, сейчас в рамках Дня тигра - дом быта, новое здание администрации, участковый пункт полиции, дом для участкового и пекарню.

К слову, своего хлеба 550 жителей села не видели больше 30 лет. Булочная приказала долго жить вместе с СССР. Теперь же молодая удэгеечка Галина Симончук, безуспешно искавшая работу до открытия новой пекарни, продает красноярцам ароматный мягкий хлеб - 35 рублей за буханку. Прежде выпечку возили из Лучегорска и булка белого, бывало, обходилась в 48 рублей.

Вместе с соцобъектами у школы в Красном Яру открыли бронзовый памятник Дерсу Узала, легендарному проводнику исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева. Работа скульптора Алексея Степаненко - это выражение благодарности всем аборигенам, помогавшим первопроходцам Дальнего Востока.

Арсеньев обессмертил трагически погибшего охотника, с которым он одолел сотни таежных километров, в своих книгах "В дебрях Уссурийского края" и "Дерсу Узала". И хотя писатель назвал его гольдом, некоторые, в частности дальневосточный литератор Всеволод Сысоев, усмотрели в нем несвойственные нанайцам черты "лесного человека" и предположили, что Дерсу был из народа удэге.

- Мы отдаем дань всем удэгейцам и открываем памятник Дерсу, который сыграл огромную роль в популяризации уссурийской тайги. Скульптуру с согласия администрации и местных жителей мы расположили на территории школы - для того чтобы дети могли каждый день видеть своего соотечественника и испытывать чувство гордости, - не скрывал улыбки Константин Чуйченко.

На открытии памятника он сообщил о еще одной важной для села новости - "Амурский тигр" подарит селу новый детский сад на 36 мест. Сейчас это учреждение расположено в здании школы, а посещать его могут лишь 22 ребенка.

- Это будет для детей, для будущего Красного Яра, для будущего уссурийской тайги, для будущего амурского тигра! - подчеркнул зампред правительства РФ.

На базе села планируют также создать государственную заготовительную контору, чтобы местные жители получали достойные деньги за собираемые ими дары тайги. Возможно, смогут они (если депутаты Госдумы примут поправки к закону) собирать и лечебный чудо-корень женьшеня. Кроме того, в таежной деревне появится новая усадьба нацпарка, включающая в себя этнографический музей, а значит, возрастет число туристов.

"Бикин" - пока единственный в стране нацпарк, в котором сохраняют не только природу, но и среду традиционного образа жизни коренных народов

- Село Красный Яр благодаря поддержке Центра "Амурский тигр" развивается, у него есть перспективы. Мы будем делать все, чтобы сюда вела нормальная дорога и чтобы люди могли добираться сюда в том числе воздушным транспортом, - отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Удивительно, но среди красноярцев есть и люди, столь большими переменами недовольные. Это те, кто некогда экспортировал ресурсы тайги за границу, получая весьма неплохие деньги. Теперь же "лавочка" закрылась…

На вопрос о недовольных врач местной больницы Любовь Пассар, вернувшаяся в родное село из Хабаровска, машет рукой.

- В каком селе можно увидеть такую динамику? Я знаю, как живут коренные малочисленные народы Севера в других селах - все они завидуют нам белой завистью. У меня мурашки от гордости от того, что здесь происходит. Сегодня мои детские сны воплощаются наяву. А все тигру спасибо, - улыбается она.