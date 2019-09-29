Погружение подлодки на дно сняли изнутри

Появилось видео с борта подводной лодки Черноморского флота во время ее погружения и укладки на морское дно.

Дизель-электрическая субмарина "Колпино" ассистировала на учениях спасателей ЧФ. Тем предстояло оказать помощь подлодке, оказавшейся на дне из-за аварии, причем несколько членов экипажа получили ранения. Об инциденте сообщили дежурным силам флота, местоположение субмарины неизвестно, пишет ТК "Звезда".

Роль пострадавшей субмарины досталась "Колпино" - на опубликованном видео подлодка занимает свое место в мизансцене на глубине 32 метров. На ее поиски и спасение экипажа вышло более десятка кораблей и судов - в том числе старейшее в мире спасательное судно "Коммуна".

Ранее подлодка опустилась на максимальную глубину 240 метров, оказавшись в насыщенных сероводородом водах, где жизнь практически отсутствует.