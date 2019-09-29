Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который в августе перенес инсульт, сегодня скончался. Об этом агентству "Интерфакс" сообщила дочь политика Марианна Мешкова.

Единственный в истории республики президент находился в реанимации больницы Красногорска.

Как сообщалось ранее, Юрию Мешкову стало плохо во время отдыха с супругой в Турции. Там у него произошел инсульт, врачи ввели пациента в искусственную кому.

17 сентября стало известно, что экс-президента Крыма доставили в Россию. Марианна Мешкова планировала перевезти отца на лечение в Москву в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

25 октября Мешкову исполнилось бы 74 года.

Справка "РГ"

Юрий Мешков был избран всенародным голосованием президентом Крыма в 1994 году. В этой должности он пробыл один год. За пророссийские взгляды Мешкова выслали из Украины в 2011 году. В Крым он смог вернуться только в марте 2014 года.