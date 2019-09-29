Сотни французов пришли к Дому Инвалидов проститься с Жаком Шираком

Сотни французов пришли к Дому Инвалидов, чтобы проводить бывшего президента страны Жака Ширака в последний путь. Некоторые из них находятся здесь с раннего утра.

"Музей открыт с 14 часов (15 часов по московскому времени) для всех, кто желает отдать последнюю дань памяти Шираку, который скончался 26 сентября в возрасте 86 лет", - пишет LeMonde.

В полдень понедельника, который объявлен днем национального траура, в церкви Святого Сюльписа должна состояться траурная церемония с участием, по меньшей мере, тридцати иностранных лидеров, включая президента РФ Владимира Путина.

Пятый президент V Республики будет похоронен в семейной могиле на знаменитом парижском кладбище Монпарнас, рядом с прахом его старшей дочери Лоранс, которая умерла в 2016 году.