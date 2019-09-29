Такого от него никто не ждал. 10 крутых "фишек" нового Land Rover Defender

Очевидно, что "Деф", как принято называть эту машину, потеряет часть постоянных владельцев, которые не смогут пережить отказ от рамной структуры и некоторое "обмыливание" в дизайне. Но с другой стороны, его аудитория непременно станет шире. Ведь Jaguar Land Rover сумел вписать современный автомобиль в узнаваемый облик. Defender по-прежнему остается "иконой стиля" и отличным "проходимцем". При этом он получил новый "оклад" и стал актуальнее для городских условий.
Корреспондент "РГ" уже познакомился с громкой новинкой и изучил самые крутые "фишки", которые она получила.
1. Технология бесключевого доступа
В Land Rover с гордостью утверждают, что новый Defender, в отличие от многих одноклассников, уже не попадет в рейтинги автомобилей, которые легче всего угнать. Технология бесключевого доступа по-прежнему кажется уязвимой - машина издалека реагирует на сигналы от водительского девайса. Но компания утверждает, что первой в мире внедрила передовую технологию и стала использовать усовершенствованные радиопередатчики Ultra Wide Band, которые якобы помогают предотвратить кражу с помощью хакерской атаки. Желающих опровергнуть это утверждение, полагаем, будет немало, так что остается последить за сообщениями в криминальной хронике.
Ну и попутно британцы усовершенствовали технологию Activity Key, которая особенно нравится любителям активного отдыха. Запереть Дефендер, а затем открыть его можно с помощью браслета. Его сделали водостойким и противоударным. А главное - многофункциональным. В том смысле, что если руки чем-то заняты или слишком грязные, чтобы нажимать кнопки на экране браслета, его можно просто приложить к сенсору на лобовом стекле.
2. Мультимедийная система Pivi Pro
Эту мультимедиасистему в компании называют самой быстрой и интуитивной понятной в истории Jaguar Land Rover. Дескать, ее программное обеспечение вдохновлено последними версиями смартфонов. По первым же впечатлениям - система очень похожа по функционалу на наш "Яндекс. Авто". То есть позволяет произвести максимум операций на домашнем экране без необходимости пролистывать страницы. При этом производитель обещает мгновенный отклик 10-дюймового сенсорного экрана даже после долгого простоя машины. Скорость инициализации достигается за счет встроенной резервной батареи.
3. Навигационная система
Новая навигационная система в Defender настолько продвинута, что готова самообучаться. Она использует динамические подсказки для оптимизации процессов построения маршрута, а если водитель едет в хорошо знакомой местности и не нуждается в указаниях навигатора, то система Smart Voice Guidance сможет эти голосовые подсказки самостоятельно отключить. Кроме того, благодаря тому, что новый "Деф" всегда "включен" и всегда "обновлен", карты в навигационной системе перманентно актуальны. И кстати, их можно вывести на виртуальную панель приборов, чтобы освободить тачскрин мультимедиа для других функций.
4. Зеркало заднего вида
Опцию ClearSight Rear View корреспонденту "РГ" удалось опробовать в ходе тест-драйва нового Land Rover Discovery Sport (мы подробно расскажем об этом позже). И надо признаться, к картинке на салонном зеркале пришлось некоторое время привыкать. Во-первых, сильно смущает широкий горизонт в 50 градусов - мозг, следуя привычке, чуть ли не "дорисовывает" задние стойки, которые только что "убрал" искусственный интеллект. Во-вторых, изображение кажется неестественным - слишком художественным. Наконец, сама камера расположена слишком высоко - в "плавнике" антенны, из-за чего вид в зеркале получается опять-таки нестандартным.
Но проходит время - и ты с интересом поглядываешь на этот чудо-монитор. Особенно интересно, конечно, на светофорах, когда благодаря камере 1,7 Мп можно в подробностях рассмотреть симпатичную водительницу сзади стоящей машины. А если серьезно, то пару раз подумалось, что такому зеркалу необходима функция скриншота - чтобы была возможность сохранить на память яркие эпизоды, которые обычно остаются водителем незамеченными.
А если что-то пошло не так, виртуальное зеркало легко превратить в самое настоящее - с помощью расположенной под ним кнопки. Тем более что использовать салонное зеркало для движения задним ходом в Defender, вероятно, не потребуется. В этом случае водитель скорее будет ориентироваться на зеркала боковые, а также камеры кругового обзора. Для совершения маневров они, пожалуй, будут эффективнее.
5. Откидное кресло на переднем ряду
Дополнительное пассажирское место - конечно, самое спорное решение в новом Defender, но кто-то из автопроизводителей должен был это сделать. По сути, речь идет о своеобразном трансформере: несложная манипуляция превращает центральный тоннель в неказистое сиденье, благодаря которому передний ряд обретает форму дивана. В итоге в короткобазной версии 90, которая по своим габаритам не превосходит хэтчбек гольф-класса, можно разместить до 6 человек.
На автосалоне во Франкфурте журналисты один за другим залезали в салон, чтобы посидеть на уникальном среднем кресле. Увы, комфорт здесь испытать трудно - слишком узким получается место. Но это - самый очевидный символ практичности новой машины. И отсылка к исторической миссии Defender. Ведь во времена, когда он только появился на рынке, трехместной конфигурацией первого ряда удивить было нельзя. А откидные сидушки - вообще внедорожная тема. Только обычно их ставили в багажное отделение.
Кстати, в ответ на жалобы журналистов о том, что шестое место получилось в буквальном смысле средним, главный дизайнер Land Rover по интерьерам Алан Шепард сделал слегка обиженный вид: "В конце концов вы сможете посадить там свою собаку!" На самом деле там невероятно интересно будет ехать ребенку. И главное - это вопрос компромисса. Центральный тоннель в своем стандартном состоянии - весьма эргономичен. Если шестое сиденье не нужно, о нем никто и не вспомнит.
6. Прорезиненное покрытие пола
Коллеги, которые считали прежний "Деф" эталоном внедорожника, иронично отозвались об особых ковриках в салоне новой машины. Дескать, зачем эти "игрушки", грязь на этом автомобиле никто месить уже не будет.
В Land Rover о таких клиентах все-таки позаботились. Более того, прорезиненный пол со сливом теперь, пожалуй, даже актуальнее. Если саму машину будет жаль запускать в какие-то болота, то водители и пассажиры по-прежнему такой возможности не лишены. И наследив после рыбалки в салоне или бросив грязную мокрую палатку в багажник, они будут знать: отмыть все это - проще простого. Даже из шланга. Встроенные сливы позволят легко убрать воду. Ну а если надо - все коврики спокойно вытаскиваются. На них можно, например, переобуваться или что-то положить.
7. Износостойкие ткани в салоне
Вообще в Land Rover тщательно подбирали материалы для салона. Главная задача - чтобы они могли прослужить как можно дольше, сохраняя товарный вид. В итоге владельцы Defender смогут говорить об отделке с не меньшей гордостью, чем модники - о своих нарядах из бутика. Так, износостойкую ткань Robust Woven Textile, изготовленную из высокопрочного волокна с использованием переработанного полиэстера, в компании назвали данью уважения брезентовой крыше, которая устанавливалась на ранних моделях. А Steelcut Premium Textile на 30% состоит из шерсти, которая способствует естественной терморегуляции. То есть, летом она не позволяет салону нагреваться, а зимой - сохраняет тепло.
"Нашей главной задачей было сохранить баланс приятной текстуры, мягкости и долговечности материалов, чтобы добиться современной премиальной эстетики интерьера и экстерьера. В этих целях мы использовали инновационные материалы и выработали новый подход к процессу их разработки, подвергли сомнению традиционные методы и доработали существующие технологии", - прокомментировала главный дизайнер по материалам отделки Land Rover Эми Фрашелла.
8. Защитное покрытие кузова
И еще одна "фишка", связанная с покрытиями. В данном случае - с покрытием кузова. В новом Defender опционально можно застраховаться от царапин на кузове, покрыв его специальной пленкой Satin Protective Film. При этом ее преимущества не ограничиваются исключительно утилитарностью - пленка может быть цветной и придать машине уникальный облик. А еще, говорят, царапины на ней имеют свойство затягиваться на солнце. Ну а если уж слой испортится, его всегда можно заменить у дилера.
9. Режим "Брод"
Меню режимов движения Terrain Response 2 - сама по себе интересная "фишка", но у Defender в установках есть и необычная опция - режим "Брод". При активации смягчается реакция дроссельной заслонки, система обогрева и вентиляции устанавливается на режим рециркуляции воздуха в салоне, привод блокируется, клиренс автомобиля увеличивается на 145 мм до внедорожного уровня, а на дисплее мультимедийной системы включается экран Wade Sensing. А если короче, то вездеход в этом режиме способен преодолеть водную преграду глубиной до 90 см. Любопытно и то, как происходит режим деактивации. Вынырнув на берег, "Деф" сам моментально просушивает тормоза.
К слову, тормозная систему у машины - тоже доработанная. При срабатывании Traction Control и автономного экстренного торможения колесный диск блокируется вдвое быстрее обычного - за 150 миллисекунд.
10. Лебедка
На внедорожник можно установить штатную лебедку, и она легко вытянет откуда угодно чуть ли не два автомобиля. Вес, который выдержит механизм и 40-метровый синтетический трос, - более 4,5 тонны. Причем управлять этой лебедкой можно удаленно, на расстоянии до 45 метров. Другими словами, если самый проходимый Defender в истории, как его называют в компании, где-то все же увязнет, его отчаянный владелец, скорее всего, сможет обойтись без трактора.
...и многое другое
"Фишек" в новом Defender значительно больше. Взять, например, возможность размещения палатки на крыше машины - она выдержит до 300 кг статической нагрузки. Прочность структуры "Дефа" - вообще отдельная тема. В компании утверждают, что полностью алюминиевая монококовая архитектура D7x с точки зрения показателей на разрыв и кручение оказалась втрое жестче пресловутой рамы. Шутка ли, она способна выдержать рывковую нагрузку - скажем, при буксировке - до 6,5 тонны. "Подобная конструкция стала идеальной основой для полностью независимой подвески, двухступенчатой раздаточной коробки и постоянного полного привода", - пишут в Jaguar Land Rover.
Пневмоподвеска тоже оказалась достижением современной инженерии. Адаптивные амортизаторы настроены так, что успевают отслеживать движение корпуса машины до 500 раз в секунду, практически мгновенно оптимизируя управление и комфорт любой поездки. Благодаря свойствам подвески и ее артикуляции в 500 мм Defender способен преодолевать 45-градусные боковые уклоны. Ну а о ровных шоссе и говорить нечего - теперь на этом автомобиле одинаково комфортно передвигаться по любому типу покрытия.
"Прежний Defender дарил по-настоящему яркие эмоции, но при этом был в первую очередь утилитарным, а не комфортным автомобилем. Новая модель лишена этого изъяна. Наши клиенты получат внедорожник, достойный восхищения, который позволяет сохранить силы даже во время длительной поездки, но при этом сможет буксировать до 3 720 кг, везти до 168 кг груза на крыше и форсировать броды глубиной до 900 мм", - говорит главный инженер Jaguar Land Rover Майк Кросс.
Новая платформа применена и в электронике - EVA 2.0, и она превратила этот автомобиль в мобильный суперкомпьютер. Только подумать: он может обрабатывать около 21 тысячи системных сообщений в любое время. У него сразу 14 бортовых электронных модулей и возможность постоянно обновлять программное обеспечение беспроводным путем.
В общем, "Деф" после 70 лет выпуска оказался ультрасовременной машиной, оставшись при этом собой. И в этом, пожалуй, главная "фишка" автомобиля.