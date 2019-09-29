Три Jeep. Три достопримечательности Беларуси

Самый популярный Jeep на российских дорогах - это испокон века Grand Cherokee. Почему обделены вниманием остальные модели это прославленной американской компании? Мы отправились в Беларусь, чтобы познакомиться с новым Wrangler, прокатиться за рулем не так давно обновленных Cherokee и Compass и попытаться ответить на этот вопрос.

Пожившие в сознательном возрасте в 90-е и 2000-е годы, конечно же, помнят любовь наших соотечественников к модели Grand Cherokee. Владеть "Чирком" - этим "кубическим" воплощением Америки - было круто. То ли исторический шлейф до сих пор настолько силен, то ли и вправду баланс между набором потребительских качеств, уровнем престижа и ценой настолько хорош, но Grand Cherokee и сейчас остается самым продаваемым Jeep на нашем рынке.

Но ведь в модельном ряду есть еще и кроссовер Compass, и Cherokee без приставки "Гранд", и компактный Renegade, и совершенно уникальный внедорожник Wrangler. Почему же их незаслуженно (или заслуженно?) обходят стороной? О "малыше" Renegade мы поговорим в другой раз - на сегодня нет повода, - а о результатах знакомства с тремя оставшимися моделями поведаем. И начнем, конечно же, с абсолютно нового Wrangler.

Фото: Пресс-служба Jeep.

Автомобиль, узнаваемый с первого взгляда и с любого ракурса. Настоящая американская легенда, корни которой уходят очень глубоко - к армейскому "Виллису". Очень приятно осознавать, что и в своем четвертом поколении "Рэнглер" остался "Рэнглером" - настоящим рамным внедорожником с внушительным клиренсом (242 мм), "мостами", "понижайкой", а версии Rubicon еще и с принудительными блокировками и размыкаемым стабилизатором поперечной устойчивости для увеличения ходов подвесок.

Удивительно, но при наличии всех этих внедорожных причиндалов, JL - а именно такой индекс присвоен новому поколению - очень неплохо ведет себя на асфальте. Каждая последующая генерация "Рэнглера" становилась все более пригодной для постоянного использования, все более комфортной, оснащенной и тихой.

В итоге современная версия, возможно, впервые в своей истории, вполне годится для автомобиля на каждый день: плавность хода - очень неплоха для рамного автомобиля (особенно это касается "длинной" версии Unlimited, на которой мы, не задумываясь рванули обратно из Бреста в Москву), реакции на руль - вполне адекватны и прогнозируемы, устойчивость на скоростной прямой - почти железобетонная, крены в поворотах вовсе не так велики, шумоизоляция стала намного лучше, появились все необходимые системы "жизнеобеспечения" в салоне, сиденья и вовсе теперь самые удобные среди всех протестированных нами "Джипов", а экономичность - на уровне какого-нибудь большого седана: всего около 11-12 л топлива на 100 км.

Фото: Пресс-служба Jeep.

Фото: Пресс-служба Jeep.

И топливо это - только бензин. "Рэнглеры" с турбодизелем к нам не поставляются, как и внедорожники с 3,6 литровым V6. Да-да, волна дауншифтинга докатилась и до США, и нынче под капотом Wrangler единственный доступный в России… 2-литровый турбомотор! Но стоит ли сразу посыпать голову пеплом? Конечно, сейчас еще очень рано говорить о надежности этого агрегата, но в том, что касается технических характеристик - мощности, тяги и их доступности - этот двигатель не хуже V-образной "шестерки".

У него ровно столько же "лошадок", сколько у нового 3,2-литрового V6 Pentastar (устанавливается, например, на Cherokee), и всего на 13 л.с. меньше, чем у доступного в Америке V6 3.6, но зато явное превосходство над обоими по крутящему моменту - целых 400 Нм! Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что у 2,1-литрового турбодизеля еще на 50 Нм больше.

Ни в городе, ни на шоссе с новым мотором не возникает абсолютно никаких неудобств или ощущения "неполноценности". Wrangler с ним стал очень легок на подъем и вторую "сотню" разменивает всего за 7,6 секунд! При этом и с 8-ступенчатым "автоматом" у двигателя совершенное взаимопонимание - переключения своевременны, хотя и не очень быстры, что, впрочем, совсем не напрягает - странно ожидать какой-то суперскорострельности от автомобиля, явно заточенного под бездорожье.

Фото: Пресс-служба Jeep.

Способность "Рэнглера" с огромной скоростью нестись по совершенно разбитой дороге впечатляла всегда. В четвертом поколении потомок "Виллиса" ничуть не стал хуже в этой дисциплине, но зато стал способен предоставить пассажирам даже в таких условиях достойный уровень комфорта.

Не будем сейчас подробно останавливаться на наличии "климата", мультимедийной системы с 7-дюймовым дисплеем (такая появилась и на всех обновленных недавно моделях) или кожаных кресел, хотя все это есть. Я не об этом: гораздо меньше стало разного рода колебаний, тряски и шумов.

Фото: Пресс-служба Jeep.

Фото: Пресс-служба Jeep.

При этом, способности нового - даже длиннобазного - Wrangler на бездорожье не вызывают по-прежнему никаких сомнений даже при наличии, казалось бы, столь малопригодного для офф-роуда мотора. Нам удалось ненадолго заскочить в песчаный карьер, где Jeep показал себя во всей красе.

Дорожный просвет в 242 мм (252 мм у версии Rubicon), расставленные по углам кузова колеса, возможность блокировки центра, наличие "понижайки" (2,72:1) и умной электроники, которая как раз лучше всего проявляет себя как раз в тяжелых условиях) - залог того, что "Рэнглер" вывезет из непростой ситуации даже неопытного водителя. Нужно просто не бояться давить на газ: в большинстве ситуаций хватит одной этой решимости, остальное Jeep сделает сам.

Брестская крепость

Фото: Пресс-служба Jeep.

Пожалуй, больше всех в мире об истории Брестской крепости знает Александр Михайлович Суворов - краевед, журналист, автор множества книг об истории этого столь значимого в истории России и всей Европы рубежа. Обязательно посетите это героическое место, когда будете в Бресте. Наверное, будет правильно, если здесь мы процитируем эпиграф к его самому великому труду "Брестская крепость: война и мир":

"…Брестская крепость… - особый свидетель. Здесь запечатлелись драматические изломы европейской истории. Большую часть своей почти двухвековой биографии крепость стояла между миром и войной - в буквальном смысле.

Построенная в первой половине XIX века, твердыня на Буге знала периоды расцвета и могущества, когда считалась совершенным и практически неприступным стратегическим объектом. Но история часто соткана из парадоксов. Самое знаменитое сражение крепость приняла почти через столетие со дня закладки первого камня - 22 июня 1941 года…

Вторжение войск вермахта на территорию Советского Союза знаменовало новую стадию Второй мировой войны. С открытием Восточного фронта началась беспримерная по размаху и жестокости битва с нацизмом, которую назвали Великой Отечественной войной.

Гарнизон крепости первым вступил в схватку с врагом. Мужество защитников сделало крепость легендой.

Эта легенда жива и сегодня"

Фото: Пресс-служба Jeep.

Конечно, очень здорово, что, став гораздо более комфортным, Wrangler до сих пор остается одним из немногих истинных приверженцев старой рамной школы и показывает чудеса вне дорог.

Если раньше кто-то хотел обладать им лишь из-за уникальной внешности, а кто-то лишь из-за его незаурядных способностей "в полях", то теперь "Рэнглер", кажется, и вправду можно рассматривать, как единственный и многофункциональный автомобиль для всей семьи. Конечно, с некоторыми оговорками: все же по сравнению с популярными нынче кроссоверами он более шумный и тряский, а из замков задних дверей длиннобазной версии по-прежнему поддувает.

Когда в 2013 году появилось последнее поколение Cherokee (KL) с непривычно узкими, как глаза змеи, фарами, казалось по странной внешности нового на тот момент "Чирка" не прошёлся только ленивый. Уж больно странным был тот дизайн Грега Хауэлла! Тем не менее, в таком виде "Чероки" прожил целых пять лет, пока в прошло году не пережил плановое обновление, которое, конечно же, в первую очередь затронуло пресловутые фары - нынешний Cherokee выглядит куда более органично.

Если Wrangler все же продукт весьма утилитарный, то недооцененный в России Cherokee (за прошлый год продано всего 62 автомобиля) - продукт гораздо более универсальный, хотя и не без традиционно присущих Jeep кренов во внедорожную сторону. Современный "Чероки" построен уже на другой, изначально переднеприводной платформе (фиатовской D-Evo) с поперечно расположенными двигателями. Больше никаких "мостов" и интегрированных рам. Кроссовер, каких не мало на рынке. Чем же может взять обновленный Cherokee?

Фото: Пресс-служба Jeep.

Во-первых, наличием под капотом трех верхних комплектаций (Trailhawk, Limited и Overland) 3,2 литрового 272-сильного двигателя V6. Есть еще и обычные 2,4 литровые "четверки" Tigershark (177 л.с.) для версий Sport и Longitude, но, если вы решитесь на покупку Cherokee, то не откажите себе в нормальном моторе.

Этот Pentastar прекрасен всем - и своим бархатистым звуком, и вполне вменяемым расходом топлива, и всегда доступной плотной, "ламповой" тягой, и отличным взаимодействием с 9-ступнчатым "автоматом". Именно с V6 "Чероки" становится "Чероки".

Фото: Пресс-служба Jeep.

Cherokee всегда готов мощно ускориться под приятный звук V-образной "шестерки", "автомат" даже из девяти ступеней быстро находит нужную. Из всех трех протестированных нами моделей именно у "Чероки" самая лучшая управляемость, плавность хода и шумоизоляция - ничуть не хуже признанных "премиум"-игроков.

Прибавьте к этому довольно просторный и отделанный качественными материалами интерьер с классной "музыкой" - уже выходит далеко не самое худшее предложение на рынке полноразмерных кроссоверов за 3 с небольшим миллиона рублей! Эх, если бы еще с эргономикой немного поработать, логично сгруппировать кнопки и переосмыслить управление мультимедиа и навигацией…

Несвижский замок

Фото: Пресс-служба Jeep.

Всего в сотне километров от Минска находится одна из самых древних и красивых достопримечательностей Беларуси - Несвижский замок. Официальной датой постройки родового гнезда князей Радзивиллов считается 1583 год, а первое упоминание о городе Несвиже встречается в летописях еще раньше - в XIII веке. Конечно, в наши дни мало, что осталось от того самого замка-крепости с земляными валами, рвами, толстыми крепостными стенами и сторожевыми башнями. Но и на данный момент Несвижский замок - это кладезь исторического наследия и несомненный шедевр архитектуры и садово-паркового искусства.

Ho Jeep не был бы "Джипом", если бы не сдобрил свой кроссовер какими-то внедорожными "фишками". Так, для Cherokee предлагается два вида трансмиссий. Упрощенный вариант Active Drive I с возможностью выбора режимов движения (Авто, Снег, Спорт, Песок/Грязь) устанавливается как раз на автомобили с V6. Для кроссоверов с 4-цилиндровым мотором предлагается трансмиссия Active Drive II с дополнительным режимом "Камни", понижающим рядом, а также возможностью блокировки заднего дифференциала. К сожалению, у нас не было возможности проверить вне дорог и Cherokee, но по опыту тестов еще дорестайлинговой версии можно однозначно сказать, что наличие всех этих систем дает ему преимущество перед большинством конкурентов.

Jeep Compass Trailhawk

Фото: Пресс-служба Jeep.

До появления Renegade именно Compass был самым компактным кроссовером Jeep. Кстати, с этой моделью в "Джипе" тоже наступили поначалу на те самые "дизайнерские грабли": появившийся в 2006 году первый "Компас" чуть было не перехватил пальму первенства среди самых, извините, несуразных автомобилей.

В 2010 году кроссовер преобразился внешне, но неуютный и некачественный интерьер вместе с никому не понравившейся агрегатной парой 2,4 литрового 170 сильного атмосферника и вариатора чуть было снова не поставили крест на этой модели.

Фото: Пресс-служба Jeep.

Нынче "Компасы" избавились от вариатора, двигатель бывает двух степеней "форсировки" (150 или 177 л.с.), а интерьер наконец-то отделан не хуже конкурентов. Но американская логика в компоновке кнопок и заумное управление мультимедиа - вовсе не лучшие решения.

Но с ними еще можно смириться. А вот с выталкивающей спинкой кожаных сидений - ну просто невозможно жить. За 600 км до Минска ни один из двух моих попутчиков не смог похвалить эти сиденья. Зато теперь у "Компаса" есть и адаптивный "круиз" с возможностью удержания в полосе, и система предупреждения о фронтальном столкновении, и автоматический "парковщик".

Фото: Пресс-служба Jeep.

Сказать честно, трудно похвалить обновленный Compass и за ходовые качества. Динамики даже со 175 сильным мотором - впритык. Возможно, двигатель и неплох, но уж больно неторопливо 9-ступенчатый "автомат" пережёвывает передачи, перебирая их по очереди, словно издеваясь.

Подспудно закралась мысль: может быть, и не так плох был старый вариатор? Показалась странной и плавность хода, точнее говоря, намек на нее: "Компас" как-то уж слишком нервозен на неровностях, что никак не вяжется с внушительными кренами.

Музей железнодорожной техники в Бресте

Фото: Пресс-служба Jeep.

Музей железнодорожной техники открыли в Бресте не так давно - в 2002 году. На сегодняшний день он является одним из пяти самых крупных музеев паровозов в России, а большинство экспонатов - действующие. Основная часть экспозиции находится под открытым небом на площади 29 000 м². Общая длина трех демонстрационных путей - 1200 м. Окунуться в историю российских железных дорог, побывать внутри кабины паровоза и просто созерцать эти огромные и мощные махины - настоящее удовольствие даже для людей, не особо интересующихся паровозами.

Так что, если уж и покупать Compass - непременно выпросив за него у дилера хорошую скидку - то, пожалуй, в топовой версии Trailhawk. На ней вы хотя бы будете чувствовать себя увереннее других подобных автомобилей вне дорог. За счет чего? Из-за улучшенной геометрической проходимости (у этой модификации усеченные бамперы), возможности выбирать режимы движения (Авто, Снег, Песок, Грязь, Камни), блокировать "центр" и даже использовать демультипликатор. Правда, "понижайка" эта условная - всего лишь укороченная первая передача, которая не участвует при разгоне в обычных условиях. Вот такая внедорожная мини-хитрость от Jeep.

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Сумели ли мы ответить на вопрос об относительной непопулярности Compass, Cherokee и Wrangler у нас в стране? Ну, допустим, с "компасом" все ясно - автомобиль еще в самом начале своей "карьеры" был не очень-то удачным, а теперь уже ни улучшения, ни рестайлинги, кажется, не способны вдохнуть в него новую полноценную жизнь. Как-то всегда этот кроссовер звезд с неба не хватал, не изменилась ситуация и теперь.

А вот к Cherokee и Wrangler действительно стоит присмотреться. "Чирок" - очень неплохое предложение на рынке, а с двигателем V6 и вовсе чуть ли не уникальное. "Рэнглер" же в новом поколении - воистину вполне универсальный автомобиль, особенно, в версии Unlimited. На данный момент это, пожалуй, самый выразительный, стильный, харизматичный и запоминающийся из ныне существующих покорителей бездорожья. Да еще и с такой родословной.

Технические характеристики Jeep Compass Trailhawk

Тип двигателя Бензин L4

Рабочий объем 1995 см³

Макс. мощность, л.с./об/мин 175/6400

Макс. момент, Нм/об/мин 237/3900

Тип привода полный

Трансмиссия 9 АКП

Передняя подвеска независимая пружинная

Задняя подвеска независимая пружинная

Тормоза дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади

Габариты (ДхШхВ), мм 4398х1873х1660

Колесная база, мм 2636

Снаряженная масса, кг 1644

Макс. скорость, км/час н.д.

Разгон 0 100 км/ч, с н.д.

Расход топлива (комб.), л/100 км 9,9

Выбросы СО2, г/км, эк. класс 230/Евро 6

Дорожный просвет, мм 216

Объем багажного отделения, л 368/1693

Объем топливного бака, л 60

Размер шин 225/55 R18

Цена, рублей от 2 459 000 рублей

Технические характеристики Jeep Cherokee Overland

Тип двигателя Бензин V6

Рабочий объем 3239 см³

Макс. мощность, л.с./об/мин 272/6500

Макс. момент, Нм/об/мин 315/4300

Тип привода полный

Трансмиссия 9 АКП

Передняя подвеска независимая пружинная

Задняя подвеска независимая пружинная

Тормоза дисковые вентилируемые спереди и сзади

Габариты (ДхШхВ), мм 4623х1859х1681

Колесная база, мм 2708

Снаряженная масса, кг 1798

Макс. скорость, км/час 206

Разгон 0 100 км/ч, с 8,1

Расход топлива (комб.), л/100 км 9,3

Выбросы СО2, г/км, эк. класс н.д./Евро 6

Дорожный просвет, мм 201

Объем багажного отделения, л 448/1190

Объем топливного бака, л 60

Размер шин 235/50 R19

Цена, рублей от 3 399 000

Технические характеристики Jeep Wrangler Unlimited

Тип двигателя Бензин-турбо L4

Рабочий объем 1995 см³

Макс. мощность, л.с./об/мин 272/5250

Макс. момент, Нм/об/мин 400/3000

Тип привода полный

Трансмиссия 8 АКП

Передняя подвеска зависимая пружинная

Задняя подвеска зависимая пружинная

Тормоза дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади

Габариты (ДхШхВ), мм 4882х1894х1868

Колесная база, мм 3008

Снаряженная масса, кг 1960

Макс. скорость, км/час 199

Разгон 0 100 км/ч, с 7,6

Расход топлива (комб.), л/100 км 11,3

Выбросы СО2, г/км, эк. класс н.д./Евро 6

Дорожный просвет, мм 242

Объем багажного отделения, л 553/1044

Объем топливного бака, л 81

Размер шин 255/70 R18

Цена, рублей от 4 190 000 рублей