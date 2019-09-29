Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Автомобиль-амфибия "Баклан": УАЗ напомнил об очередной забытой модели 28.09.2019
Бюджетная копия Toyota Land Cruiser добралась до дилеров 28.09.2019
Как дизайнеры заставляют вас покупать автомобили 28.09.2019
Назван новый бестселлер на вторичном авторынке 28.09.2019
29.09.2019 09:36
Рубрика: Легковые авто

Три Jeep. Три достопримечательности Беларуси

Текст: Дмитрий Кротов
Самый популярный Jeep на российских дорогах - это испокон века Grand Cherokee. Почему обделены вниманием остальные модели это прославленной американской компании? Мы отправились в Беларусь, чтобы познакомиться с новым Wrangler, прокатиться за рулем не так давно обновленных Cherokee и Compass и попытаться ответить на этот вопрос.
Фото: Пресс-служба Jeep Фото: Пресс-служба Jeep.
Фото: Пресс-служба Jeep.

Пожившие в сознательном возрасте в 90-е и 2000-е годы, конечно же, помнят любовь наших соотечественников к модели Grand Cherokee. Владеть "Чирком" - этим "кубическим" воплощением Америки - было круто. То ли исторический шлейф до сих пор настолько силен, то ли и вправду баланс между набором потребительских качеств, уровнем престижа и ценой настолько хорош, но Grand Cherokee и сейчас остается самым продаваемым Jeep на нашем рынке.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Jeep Wrangler Sahara: внедорожник на каждый день?

Но ведь в модельном ряду есть еще и кроссовер Compass, и Cherokee без приставки "Гранд", и компактный Renegade, и совершенно уникальный внедорожник Wrangler. Почему же их незаслуженно (или заслуженно?) обходят стороной? О "малыше" Renegade мы поговорим в другой раз - на сегодня нет повода, - а о результатах знакомства с тремя оставшимися моделями поведаем. И начнем, конечно же, с абсолютно нового Wrangler.

Фото: Пресс-служба Jeep.

Автомобиль, узнаваемый с первого взгляда и с любого ракурса. Настоящая американская легенда, корни которой уходят очень глубоко - к армейскому "Виллису". Очень приятно осознавать, что и в своем четвертом поколении "Рэнглер" остался "Рэнглером" - настоящим рамным внедорожником с внушительным клиренсом (242 мм), "мостами", "понижайкой", а версии Rubicon еще и с принудительными блокировками и размыкаемым стабилизатором поперечной устойчивости для увеличения ходов подвесок.

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
Как дизайнеры заставляют вас покупать автомобили

Удивительно, но при наличии всех этих внедорожных причиндалов, JL - а именно такой индекс присвоен новому поколению - очень неплохо ведет себя на асфальте. Каждая последующая генерация "Рэнглера" становилась все более пригодной для постоянного использования, все более комфортной, оснащенной и тихой.

В итоге современная версия, возможно, впервые в своей истории, вполне годится для автомобиля на каждый день: плавность хода - очень неплоха для рамного автомобиля (особенно это касается "длинной" версии Unlimited, на которой мы, не задумываясь рванули обратно из Бреста в Москву), реакции на руль - вполне адекватны и прогнозируемы, устойчивость на скоростной прямой - почти железобетонная, крены в поворотах вовсе не так велики, шумоизоляция стала намного лучше, появились все необходимые системы "жизнеобеспечения" в салоне, сиденья и вовсе теперь самые удобные среди всех протестированных нами "Джипов", а экономичность - на уровне какого-нибудь большого седана: всего около 11-12 л топлива на 100 км.

Фото: Пресс-служба Jeep.
Фото: Пресс-служба Jeep.

И топливо это - только бензин. "Рэнглеры" с турбодизелем к нам не поставляются, как и внедорожники с 3,6 литровым V6. Да-да, волна дауншифтинга докатилась и до США, и нынче под капотом Wrangler единственный доступный в России… 2-литровый турбомотор! Но стоит ли сразу посыпать голову пеплом? Конечно, сейчас еще очень рано говорить о надежности этого агрегата, но в том, что касается технических характеристик - мощности, тяги и их доступности - этот двигатель не хуже V-образной "шестерки".

Фото: Пресс-служба Ford.
Назван новый бестселлер на вторичном авторынке

У него ровно столько же "лошадок", сколько у нового 3,2-литрового V6 Pentastar (устанавливается, например, на Cherokee), и всего на 13 л.с. меньше, чем у доступного в Америке V6 3.6, но зато явное превосходство над обоими по крутящему моменту - целых 400 Нм! Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что у 2,1-литрового турбодизеля еще на 50 Нм больше.

Ни в городе, ни на шоссе с новым мотором не возникает абсолютно никаких неудобств или ощущения "неполноценности". Wrangler с ним стал очень легок на подъем и вторую "сотню" разменивает всего за 7,6 секунд! При этом и с 8-ступенчатым "автоматом" у двигателя совершенное взаимопонимание - переключения своевременны, хотя и не очень быстры, что, впрочем, совсем не напрягает - странно ожидать какой-то суперскорострельности от автомобиля, явно заточенного под бездорожье.

Фото: Пресс-служба Jeep.

Способность "Рэнглера" с огромной скоростью нестись по совершенно разбитой дороге впечатляла всегда. В четвертом поколении потомок "Виллиса" ничуть не стал хуже в этой дисциплине, но зато стал способен предоставить пассажирам даже в таких условиях достойный уровень комфорта.

Не будем сейчас подробно останавливаться на наличии "климата", мультимедийной системы с 7-дюймовым дисплеем (такая появилась и на всех обновленных недавно моделях) или кожаных кресел, хотя все это есть. Я не об этом: гораздо меньше стало разного рода колебаний, тряски и шумов.

Фото: Пресс-служба Jeep.
Фото: Пресс-служба Jeep.

При этом, способности нового - даже длиннобазного - Wrangler на бездорожье не вызывают по-прежнему никаких сомнений даже при наличии, казалось бы, столь малопригодного для офф-роуда мотора. Нам удалось ненадолго заскочить в песчаный карьер, где Jeep показал себя во всей красе.

Фото: weibo.com
Бюджетная копия Toyota Land Cruiser добралась до дилеров

Дорожный просвет в 242 мм (252 мм у версии Rubicon), расставленные по углам кузова колеса, возможность блокировки центра, наличие "понижайки" (2,72:1) и умной электроники, которая как раз лучше всего проявляет себя как раз в тяжелых условиях) - залог того, что "Рэнглер" вывезет из непростой ситуации даже неопытного водителя. Нужно просто не бояться давить на газ: в большинстве ситуаций хватит одной этой решимости, остальное Jeep сделает сам.

Брестская крепость
Фото: Пресс-служба Jeep.

Пожалуй, больше всех в мире об истории Брестской крепости знает Александр Михайлович Суворов - краевед, журналист, автор множества книг об истории этого столь значимого в истории России и всей Европы рубежа. Обязательно посетите это героическое место, когда будете в Бресте. Наверное, будет правильно, если здесь мы процитируем эпиграф к его самому великому труду "Брестская крепость: война и мир":

"…Брестская крепость… - особый свидетель. Здесь запечатлелись драматические изломы европейской истории. Большую часть своей почти двухвековой биографии крепость стояла между миром и войной - в буквальном смысле.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России

Построенная в первой половине XIX века, твердыня на Буге знала периоды расцвета и могущества, когда считалась совершенным и практически неприступным стратегическим объектом. Но история часто соткана из парадоксов. Самое знаменитое сражение крепость приняла почти через столетие со дня закладки первого камня - 22 июня 1941 года…

Вторжение войск вермахта на территорию Советского Союза знаменовало новую стадию Второй мировой войны. С открытием Восточного фронта началась беспримерная по размаху и жестокости битва с нацизмом, которую назвали Великой Отечественной войной.

Гарнизон крепости первым вступил в схватку с врагом. Мужество защитников сделало крепость легендой.

Эта легенда жива и сегодня"
Фото: Пресс-служба Jeep.

Конечно, очень здорово, что, став гораздо более комфортным, Wrangler до сих пор остается одним из немногих истинных приверженцев старой рамной школы и показывает чудеса вне дорог.

Если раньше кто-то хотел обладать им лишь из-за уникальной внешности, а кто-то лишь из-за его незаурядных способностей "в полях", то теперь "Рэнглер", кажется, и вправду можно рассматривать, как единственный и многофункциональный автомобиль для всей семьи. Конечно, с некоторыми оговорками: все же по сравнению с популярными нынче кроссоверами он более шумный и тряский, а из замков задних дверей длиннобазной версии по-прежнему поддувает.

Фото: www.motor1.com
Новый Mitsubishi Outlander раскрылся на шпионских снимках

Когда в 2013 году появилось последнее поколение Cherokee (KL) с непривычно узкими, как глаза змеи, фарами, казалось по странной внешности нового на тот момент "Чирка" не прошёлся только ленивый. Уж больно странным был тот дизайн Грега Хауэлла! Тем не менее, в таком виде "Чероки" прожил целых пять лет, пока в прошло году не пережил плановое обновление, которое, конечно же, в первую очередь затронуло пресловутые фары - нынешний Cherokee выглядит куда более органично.

Если Wrangler все же продукт весьма утилитарный, то недооцененный в России Cherokee (за прошлый год продано всего 62 автомобиля) - продукт гораздо более универсальный, хотя и не без традиционно присущих Jeep кренов во внедорожную сторону. Современный "Чероки" построен уже на другой, изначально переднеприводной платформе (фиатовской D-Evo) с поперечно расположенными двигателями. Больше никаких "мостов" и интегрированных рам. Кроссовер, каких не мало на рынке. Чем же может взять обновленный Cherokee?

Фото: Пресс-служба Jeep.

Во-первых, наличием под капотом трех верхних комплектаций (Trailhawk, Limited и Overland) 3,2 литрового 272-сильного двигателя V6. Есть еще и обычные 2,4 литровые "четверки" Tigershark (177 л.с.) для версий Sport и Longitude, но, если вы решитесь на покупку Cherokee, то не откажите себе в нормальном моторе.

Этот Pentastar прекрасен всем - и своим бархатистым звуком, и вполне вменяемым расходом топлива, и всегда доступной плотной, "ламповой" тягой, и отличным взаимодействием с 9-ступнчатым "автоматом". Именно с V6 "Чероки" становится "Чероки".

Фото: Пресс-служба Jeep.

Cherokee всегда готов мощно ускориться под приятный звук V-образной "шестерки", "автомат" даже из девяти ступеней быстро находит нужную. Из всех трех протестированных нами моделей именно у "Чероки" самая лучшая управляемость, плавность хода и шумоизоляция - ничуть не хуже признанных "премиум"-игроков.

Прибавьте к этому довольно просторный и отделанный качественными материалами интерьер с классной "музыкой" - уже выходит далеко не самое худшее предложение на рынке полноразмерных кроссоверов за 3 с небольшим миллиона рублей! Эх, если бы еще с эргономикой немного поработать, логично сгруппировать кнопки и переосмыслить управление мультимедиа и навигацией…

Несвижский замок
Фото: Пресс-служба Jeep.

Всего в сотне километров от Минска находится одна из самых древних и красивых достопримечательностей Беларуси - Несвижский замок. Официальной датой постройки родового гнезда князей Радзивиллов считается 1583 год, а первое упоминание о городе Несвиже встречается в летописях еще раньше - в XIII веке. Конечно, в наши дни мало, что осталось от того самого замка-крепости с земляными валами, рвами, толстыми крепостными стенами и сторожевыми башнями. Но и на данный момент Несвижский замок - это кладезь исторического наследия и несомненный шедевр архитектуры и садово-паркового искусства.

Фото: Пресс-служба Jeep.
Jeep Gladiator начнут продавать в Европе в апреле

Ho Jeep не был бы "Джипом", если бы не сдобрил свой кроссовер какими-то внедорожными "фишками". Так, для Cherokee предлагается два вида трансмиссий. Упрощенный вариант Active Drive I с возможностью выбора режимов движения (Авто, Снег, Спорт, Песок/Грязь) устанавливается как раз на автомобили с V6. Для кроссоверов с 4-цилиндровым мотором предлагается трансмиссия Active Drive II с дополнительным режимом "Камни", понижающим рядом, а также возможностью блокировки заднего дифференциала. К сожалению, у нас не было возможности проверить вне дорог и Cherokee, но по опыту тестов еще дорестайлинговой версии можно однозначно сказать, что наличие всех этих систем дает ему преимущество перед большинством конкурентов.

Jeep Compass Trailhawk
Фото: Пресс-служба Jeep.

До появления Renegade именно Compass был самым компактным кроссовером Jeep. Кстати, с этой моделью в "Джипе" тоже наступили поначалу на те самые "дизайнерские грабли": появившийся в 2006 году первый "Компас" чуть было не перехватил пальму первенства среди самых, извините, несуразных автомобилей.

В 2010 году кроссовер преобразился внешне, но неуютный и некачественный интерьер вместе с никому не понравившейся агрегатной парой 2,4 литрового 170 сильного атмосферника и вариатора чуть было снова не поставили крест на этой модели.

Фото: Пресс-служба Jeep.

Нынче "Компасы" избавились от вариатора, двигатель бывает двух степеней "форсировки" (150 или 177 л.с.), а интерьер наконец-то отделан не хуже конкурентов. Но американская логика в компоновке кнопок и заумное управление мультимедиа - вовсе не лучшие решения.

Но с ними еще можно смириться. А вот с выталкивающей спинкой кожаных сидений - ну просто невозможно жить. За 600 км до Минска ни один из двух моих попутчиков не смог похвалить эти сиденья. Зато теперь у "Компаса" есть и адаптивный "круиз" с возможностью удержания в полосе, и система предупреждения о фронтальном столкновении, и автоматический "парковщик".

Фото: Пресс-служба Jeep.

Сказать честно, трудно похвалить обновленный Compass и за ходовые качества. Динамики даже со 175 сильным мотором - впритык. Возможно, двигатель и неплох, но уж больно неторопливо 9-ступенчатый "автомат" пережёвывает передачи, перебирая их по очереди, словно издеваясь.

Подспудно закралась мысль: может быть, и не так плох был старый вариатор? Показалась странной и плавность хода, точнее говоря, намек на нее: "Компас" как-то уж слишком нервозен на неровностях, что никак не вяжется с внушительными кренами.

Музей железнодорожной техники в Бресте
Фото: Пресс-служба Jeep.

Музей железнодорожной техники открыли в Бресте не так давно - в 2002 году. На сегодняшний день он является одним из пяти самых крупных музеев паровозов в России, а большинство экспонатов - действующие. Основная часть экспозиции находится под открытым небом на площади 29 000 м². Общая длина трех демонстрационных путей - 1200 м. Окунуться в историю российских железных дорог, побывать внутри кабины паровоза и просто созерцать эти огромные и мощные махины - настоящее удовольствие даже для людей, не особо интересующихся паровозами.

Фото: Пресс-служба FCA
Почему не стоит ехать в Грузию на легковушке, или как Jeep по горам лазил

Так что, если уж и покупать Compass - непременно выпросив за него у дилера хорошую скидку - то, пожалуй, в топовой версии Trailhawk. На ней вы хотя бы будете чувствовать себя увереннее других подобных автомобилей вне дорог. За счет чего? Из-за улучшенной геометрической проходимости (у этой модификации усеченные бамперы), возможности выбирать режимы движения (Авто, Снег, Песок, Грязь, Камни), блокировать "центр" и даже использовать демультипликатор. Правда, "понижайка" эта условная - всего лишь укороченная первая передача, которая не участвует при разгоне в обычных условиях. Вот такая внедорожная мини-хитрость от Jeep.

****

Сумели ли мы ответить на вопрос об относительной непопулярности Compass, Cherokee и Wrangler у нас в стране? Ну, допустим, с "компасом" все ясно - автомобиль еще в самом начале своей "карьеры" был не очень-то удачным, а теперь уже ни улучшения, ни рестайлинги, кажется, не способны вдохнуть в него новую полноценную жизнь. Как-то всегда этот кроссовер звезд с неба не хватал, не изменилась ситуация и теперь.

Фото: Пресс-служба BMW.
BMW вопреки тренду выпустит новый V8

А вот к Cherokee и Wrangler действительно стоит присмотреться. "Чирок" - очень неплохое предложение на рынке, а с двигателем V6 и вовсе чуть ли не уникальное. "Рэнглер" же в новом поколении - воистину вполне универсальный автомобиль, особенно, в версии Unlimited. На данный момент это, пожалуй, самый выразительный, стильный, харизматичный и запоминающийся из ныне существующих покорителей бездорожья. Да еще и с такой родословной.

Технические характеристики Jeep Compass Trailhawk

Тип двигателя Бензин L4

Рабочий объем 1995 см³

Макс. мощность, л.с./об/мин 175/6400

Макс. момент, Нм/об/мин 237/3900

Тип привода полный

Трансмиссия 9 АКП

Передняя подвеска независимая пружинная

Задняя подвеска независимая пружинная

Тормоза дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади

Габариты (ДхШхВ), мм 4398х1873х1660

Колесная база, мм 2636

Снаряженная масса, кг 1644

Макс. скорость, км/час н.д.

Разгон 0 100 км/ч, с н.д.

Расход топлива (комб.), л/100 км 9,9

Выбросы СО2, г/км, эк. класс 230/Евро 6

Дорожный просвет, мм 216

Объем багажного отделения, л 368/1693

Объем топливного бака, л 60

Размер шин 225/55 R18

Цена, рублей от 2 459 000 рублей

Технические характеристики Jeep Cherokee Overland

Тип двигателя Бензин V6

Рабочий объем 3239 см³

Макс. мощность, л.с./об/мин 272/6500

Макс. момент, Нм/об/мин 315/4300

Тип привода полный

Трансмиссия 9 АКП

Передняя подвеска независимая пружинная

Задняя подвеска независимая пружинная

Тормоза дисковые вентилируемые спереди и сзади

Габариты (ДхШхВ), мм 4623х1859х1681

Колесная база, мм 2708

Снаряженная масса, кг 1798

Макс. скорость, км/час 206

Разгон 0 100 км/ч, с 8,1

Расход топлива (комб.), л/100 км 9,3

Выбросы СО2, г/км, эк. класс н.д./Евро 6

Дорожный просвет, мм 201

Объем багажного отделения, л 448/1190

Объем топливного бака, л 60

Размер шин 235/50 R19

Цена, рублей от 3 399 000

Технические характеристики Jeep Wrangler Unlimited

Тип двигателя Бензин-турбо L4

Рабочий объем 1995 см³

Макс. мощность, л.с./об/мин 272/5250

Макс. момент, Нм/об/мин 400/3000

Тип привода полный

Трансмиссия 8 АКП

Передняя подвеска зависимая пружинная

Задняя подвеска зависимая пружинная

Тормоза дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади

Габариты (ДхШхВ), мм 4882х1894х1868

Колесная база, мм 3008

Снаряженная масса, кг 1960

Макс. скорость, км/час 199

Разгон 0 100 км/ч, с 7,6

Расход топлива (комб.), л/100 км 11,3

Выбросы СО2, г/км, эк. класс н.д./Евро 6

Дорожный просвет, мм 242

Объем багажного отделения, л 553/1044

Объем топливного бака, л 81

Размер шин 255/70 R18

Цена, рублей от 4 190 000 рублей

#тест-драйвы #Jeep