Американских наемников на Донбассе обвинили в двойном убийстве в США

Новости

Видео: неосторожные автопогрузчики уронили ж/д платформу 08:17
В центральной котельной сахалинского Поронайска произошел пожар 08:14
Президент "Арсенала" возмущен судейством в матче против "Краснодара" 08:07
Бизнес предупредил о возможном росте цен на молочную продукцию 07:38
Напавших на российских пограничников рыбаков КНДР арестовали 07:28
Прыгунья с шестом Сидорова завоевала первое золото для России на ЧМ в Катаре 07:19
Названы три случая, когда не стоит верить в диагноз "рак" 07:10
Сегодня в Москве будет дождливо и не выше +13 07:06
Ученые создали нанокерамику, превращающую тепло в электричество 06:39
Пожаловавшемуся на Трампа осведомителю предоставлена федеральная защита 06:36
"Большая дагестанская свадьба" занесена в Книгу рекордов Гиннесса 06:31
Из горящей пятиэтажки в Чите эвакуировали 67 человек 06:26
На Тайване из-за тайфуна отменили торги на фондовой бирже 06:15
Крупный пожар возник на бразильском НПЗ 05:38
Амур у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки 05:38
На Камчатке тысячи военнослужащих подняты по тревоге 05:29
Почти 20 человек погибли в результате пожара на фабрике в Китае 05:20
Снимок с "невидимым" леопардом поставил в тупик пользователей Сети 05:17
Пассажира магаданского аэропорта задержали с золотом 04:59
В России потушены все лесные пожары 04:59
Турецкие истребители сбили беспилотник на границе с Сирией 04:58
В Охотском море за неделю не смогли потушить пожар на плавбазе 04:44
Танки Т-90М начали поступать на вооружение армии РФ 03:59
Иран потребовал от США 50 миллиардов долларов 03:38
Советники предложат Трампу стратегию реагирования на импичмент 02:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
30.09.2019 08:40
Рубрика: В мире

Американских наемников на Донбассе обвинили в двойном убийстве в США

Текст: Максим Макарычев
Двух бывших американских солдат, которых когда-то называли "героями" за участие в качестве наемников в боевых действиях на стороне украинских неонацистских военизированных формирований на Донбассе, обвинили в двойном убийстве и грабеже в США. Они также собирались отправиться воевать "за свободу" в Венесуэлу, сообщает RT.

Согласно сообщению министерства юстиции США, Крейг Лэнг и Алекс Цвифельхофер обвиняются в убийстве пары средних лет в городе Эстеро (Флорида) во время покупки огнестрельного оружия в апреле 2018 года. Речь шла о приобретении супругами Лоренцо пятнадцати видов "огнестрела": четырех "Глоков", двух 9-миллиметровых пистолетов и девяти мощных штурмовых винтовок, якобы для самообороны, по цене в три тысячи долларов. Супруги договорились с бывшими военнослужащими о покупке оружия, однако во время сделки Лэнг и Цвифельхофер застрелили их и забрали всю наличность.

Солдат США арестован за терроризм и симпатии к украинским нацистам
Пьяные солдаты ВСУ избили своего командира из-за невыплаты премий

К тому времени, когда полиция обнаружила трупы супругов Лоренцо, Цвефельхофер и Лэнг уже давно скрылись с места преступления. Они собирались накопить деньги и отправиться воевать в Венесуэлу в качестве наемников против законно избранного президента Николаса Мадуро. При этом рейнджеры намеревались угнать яхту в Майами и отправиться с оружием в Южную Америку.

Они даже договорились со своим армейским приятелем, чтоб тот доставил их из колумбийской Боготы к границе с Венесуэлой, однако друг в последний момент отказался и, по всей видимости, сообщил о намерениях своих приятелей в спецслужбы.

"Подозреваемые совершили эти преступления, чтобы накопить деньги на поездку в Венесуэлу для участия в вооруженном конфликте против Боливарианской Республики", - говорится в заявлении американского минюста. В 33-страничном документе, отмечает The Wahington Post, прослеживается зигзагообразная военизированная кампания американских солдат по всему миру, начиная с Украины и, наконец, до Венесуэлы, показывая, как некоторые военные ветераны активно привлекаются к экстремистской деятельности за рубежом.

Фото: U.S. Navy / wikimedia.org
"Проект Метрополис": морпехов США подготовят к боям в мегаполисах

При этом оба служили в специальных американских армейских подразделениях. 29-летний Лэнг успел даже приобрести опыт военных действий в Ираке и Афганистане в период между 2008 и 2014 годами, после чего со скандалом уволился из армии и отправился на Украину с 22-летним Цвифельхофером. Последний успел послужить в армии с 2015 по 2018 годы и также уволился со службы, посчитав, что ему "не хватает боевого опыта".

Оба "героя" на Украине присоединились к украинским неонацистским формированиям на Донбассе, воюющим против мирных граждан. В 2018 году оба были задержаны: Цвифельхофер в американском Висконсине, а Лэнг уже на Украине, где он служил в так называемом "грузинском легионе".

"Жаждущие борьбы, они были очарованы заявленной целью группировки по выходу Украины из-под влияния России или Европейского Союза", - пишет WP, разъясняя, что оба были по отрицательным мотивам уволены из армии. Цвифельхофера выгнали после того, как он отправился в самоволку из Форт-Блисса в Эль-Пасо и поехал по пересеченной местности в Северную Каролину на машине с автоматами и бронежилетами, заявив после ареста, что хотел убить свою беременную жену. Ланг был также изгнан из армии и, проведя некоторое время в тюрьме, не смог устроиться на работу.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые не брезговали участием в боевых действиях во время службы в Пентагоне в период своих отпусков. Так, они были задержаны в Южном Судане на пути в Кению в 2017 году и депортированы в США. Лэнг, который гордился тем, что консультировал украинских неонацистов, признался, что работал с 2015 года "военным инструктором" на Донбассе, консультируя "Правый сектор" (экстремистская группировка запрещена в РФ - ред.). Он направлял действия тех боевиков, которые участвовали в геноциде мирного населения в ДНР и ЛНР.

Фото: РИА Новости
Бывший американский морпех хотел взорвать набережную в Сан-Франциско

А Цвифельхофер по возвращении из Африки подозревался в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего в Северной Каролине, однако дело было спущено на тормозах, и в ноябре 2017 года он вышел на свободу.

Американская Фемида после этого "букета преступлений" даже не удостоилась внести их в список потенциально опасных преступников, что и привело к трагическому исходу во Флориде.

В конце концов, жажда крови и наживы довела их до резонансного преступления у себя на родине, где теперь двум "охотникам за удачей" грозят смертный приговор или пожизненное заключение.

Добавим, что на минувшей неделе ФБР провело резонансное задержание 24-летнего рядового армии США Джарретта Уильяма Смита, который подозревается в том, что он размещал в соцсетях инструкции по изготовлению бомбы и планировал напасть на главную американскую новостную сеть с помощью автомобиля, оснащенного взрывчаткой. В ходе следствия выяснилось, что он с 2016 года был на связи с Лэнгом.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Материальная помощь студентам не будет облагаться НДФЛ
Захарова объяснила решение Лаврова посетить США на фоне визового скандала
В Крыму оценили обещание Украины запустить на границе автобусы
Адмирал назвал самую совершенную противокорабельную ракету России
Курц заявил о победе своей партии на внеочередных парламентских выборах