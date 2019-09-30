Американских наемников на Донбассе обвинили в двойном убийстве в США

Согласно сообщению министерства юстиции США, Крейг Лэнг и Алекс Цвифельхофер обвиняются в убийстве пары средних лет в городе Эстеро (Флорида) во время покупки огнестрельного оружия в апреле 2018 года. Речь шла о приобретении супругами Лоренцо пятнадцати видов "огнестрела": четырех "Глоков", двух 9-миллиметровых пистолетов и девяти мощных штурмовых винтовок, якобы для самообороны, по цене в три тысячи долларов. Супруги договорились с бывшими военнослужащими о покупке оружия, однако во время сделки Лэнг и Цвифельхофер застрелили их и забрали всю наличность.

К тому времени, когда полиция обнаружила трупы супругов Лоренцо, Цвефельхофер и Лэнг уже давно скрылись с места преступления. Они собирались накопить деньги и отправиться воевать в Венесуэлу в качестве наемников против законно избранного президента Николаса Мадуро. При этом рейнджеры намеревались угнать яхту в Майами и отправиться с оружием в Южную Америку.

Они даже договорились со своим армейским приятелем, чтоб тот доставил их из колумбийской Боготы к границе с Венесуэлой, однако друг в последний момент отказался и, по всей видимости, сообщил о намерениях своих приятелей в спецслужбы.

"Подозреваемые совершили эти преступления, чтобы накопить деньги на поездку в Венесуэлу для участия в вооруженном конфликте против Боливарианской Республики", - говорится в заявлении американского минюста. В 33-страничном документе, отмечает The Wahington Post, прослеживается зигзагообразная военизированная кампания американских солдат по всему миру, начиная с Украины и, наконец, до Венесуэлы, показывая, как некоторые военные ветераны активно привлекаются к экстремистской деятельности за рубежом.

При этом оба служили в специальных американских армейских подразделениях. 29-летний Лэнг успел даже приобрести опыт военных действий в Ираке и Афганистане в период между 2008 и 2014 годами, после чего со скандалом уволился из армии и отправился на Украину с 22-летним Цвифельхофером. Последний успел послужить в армии с 2015 по 2018 годы и также уволился со службы, посчитав, что ему "не хватает боевого опыта".

Оба "героя" на Украине присоединились к украинским неонацистским формированиям на Донбассе, воюющим против мирных граждан. В 2018 году оба были задержаны: Цвифельхофер в американском Висконсине, а Лэнг уже на Украине, где он служил в так называемом "грузинском легионе".

"Жаждущие борьбы, они были очарованы заявленной целью группировки по выходу Украины из-под влияния России или Европейского Союза", - пишет WP, разъясняя, что оба были по отрицательным мотивам уволены из армии. Цвифельхофера выгнали после того, как он отправился в самоволку из Форт-Блисса в Эль-Пасо и поехал по пересеченной местности в Северную Каролину на машине с автоматами и бронежилетами, заявив после ареста, что хотел убить свою беременную жену. Ланг был также изгнан из армии и, проведя некоторое время в тюрьме, не смог устроиться на работу.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые не брезговали участием в боевых действиях во время службы в Пентагоне в период своих отпусков. Так, они были задержаны в Южном Судане на пути в Кению в 2017 году и депортированы в США. Лэнг, который гордился тем, что консультировал украинских неонацистов, признался, что работал с 2015 года "военным инструктором" на Донбассе, консультируя "Правый сектор" (экстремистская группировка запрещена в РФ - ред.). Он направлял действия тех боевиков, которые участвовали в геноциде мирного населения в ДНР и ЛНР.

А Цвифельхофер по возвращении из Африки подозревался в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего в Северной Каролине, однако дело было спущено на тормозах, и в ноябре 2017 года он вышел на свободу.

Американская Фемида после этого "букета преступлений" даже не удостоилась внести их в список потенциально опасных преступников, что и привело к трагическому исходу во Флориде.

В конце концов, жажда крови и наживы довела их до резонансного преступления у себя на родине, где теперь двум "охотникам за удачей" грозят смертный приговор или пожизненное заключение.

Добавим, что на минувшей неделе ФБР провело резонансное задержание 24-летнего рядового армии США Джарретта Уильяма Смита, который подозревается в том, что он размещал в соцсетях инструкции по изготовлению бомбы и планировал напасть на главную американскую новостную сеть с помощью автомобиля, оснащенного взрывчаткой. В ходе следствия выяснилось, что он с 2016 года был на связи с Лэнгом.