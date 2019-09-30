Бизнес предупредил о возможном росте цен на молочную продукцию

Цены на молочную продукцию в ноябре могут вырасти на 10 процентов, считает представитель комитета Московской торгово-промышленной палаты. К этому может привести запуск двух систем контроля молочных товаров.

Об этом в понедельник пишут "Известия". Так, первого ноября начинается последний этап обязательной электронной ветеринарной сертификации. В систему "Меркурий", позволяющую отслеживать движение товара от производителя до магазина, будут включены молоко, кисломолочные продукты и мороженое (ранее - сыры, масло и творог). Кроме того, с июля проходит эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции, в том числе молока, сливок, кисломолочных продуктов, сливочного масла, сыров и творога. Он также направлен на исключение фальсификата.

Однако внедрение двух дублирующих систем потребует от бизнеса значительных финансовых ресурсов, говорится в письме Ассоциаций компаний розничной торговли (АКОРТ) в аппарат правительства, на которое ссылается издание. Там допускают, что расходы на программное обеспечение, технику и персонал для регистрации товаров в итоге могут быть переложены на покупателя. По мнению замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марины Петровой, речь может идти о росте цен на 10-12 процентов.

При этом в Россельхознадзоре считают, что запуск нового этапа работы системы "Меркурий" не может стать причиной роста цен. Там подчеркивают, что запуск двух предыдущих этапов системы привел, напротив, к снижению себестоимости производства товаров.