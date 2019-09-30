Доменико Тедеско назвали претендентом на пост главного тренера "Спартака"

Одним из претендентов на пост главного тренера "Спартака" называют бывшего главного тренера "Шальке-04" Доменико Тедеско.

После увольнения главного тренера "Спартака" Олега Кононова руководство красно-белых ведет работу по поиску нового наставника команды. Как сообщает "Спорт-Экспресс", у руководства клуба есть несколько кандидатур. Одна из них - 34-летний специалист Доменико Тедеско.

Несмотря на свой возраст, в сезонах 2017-2019 годов Тедеско возглавлял клуб бундеслиги "Шальке-04", который он привел к званию вице-чемпиона Германии. В марте нынешнего года после домашнего поражения со счетом 0:7 от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов наставник был отправлен в отставку.

Ранее сообщалось о желании руководства "Спартака" вернуть в команду Валерия Карпина, ныне возглавляющего "Ростов". Также в числе претендентов на этот пост называли возглавляющего "Урал" Дмитрия Парфенова и входившего ранее в тренерский штаб красно-белых Андрея Тихонова.