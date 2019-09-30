Экзамен в ГАИ можно будет оспорить

Кандидат в водители сможет обжаловать результат экзаменов в ГИБДД, если оценку "не сдал" он получил в результате каких-либо неправомерных действий инспектора-экзаменатора.

Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников в интервью информационному агентству ТАСС. По его словам, проект постановления правительства, который серьезно изменит нынешний порядок приема экзаменов на получение водительского удостоверения, внесен на рассмотрение правительства.

Напомним, что он предусматривает довольно серьезный пересмотр действующих правил. Одно из самых внушительных нововведений - это отмена экзамена на первоначальные навыки управления. Тот, который проводился на закрытой площадке. Теперь его элементы будут включены в экзамен по вождению. То есть в городе. Но это только для наиболее массовой категории "В" - легковые автомобили. Для остальных категорий экзамен на площадке останется. Тем более что для мотоциклов других способов проверки умения управлять двухколесным агрегатом у нас в стране и вовсе не предусмотрено.

В проект включена возможность оспорить результат экзамена. В этой ситуации сотрудники экзаменационного подразделения отсмотрят видеозаписи, которые хранятся в течение месяца после экзамена, и примут решение. Если ошибка со стороны инспектора - результат экзамена отменят.

Однако это не означает, что кандидату этот экзамен зачтут как сданный. Ему предоставят возможность еще раз его сдать. Эта попытка не будет зачтена как одна из тех, которая устанавливает сроки на пересдачу. Ведь у нас, если кандидат не сдает экзамен с трех попыток, то следующая назначается ему через месяц. Оспоренная попытка считаться не будет.

Одно из нововведений - отмена экзамена по навыкам вождения на закрытой площадке

Также в Госавтоинспекции планируют сделать так, что если кандидат обжаловал экзамен, то видеозапись будет храниться до тех пор, пока разбирательство по делу не закончится. Чтобы у всех под руками была доказательная база.

Также Михаил Черников сообщил о том, что в правительство внесен законопроект, разработанный МВД, который предусматривает закрепление полномочий МВД и Минздрава России по обмену сведениями о медицинских заключениях о наличии или отсутствии у водителей медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортными средствами.

Согласно ему, обмен будет осуществляться в электронной форме путем межведомственного электронного взаимодействия.

Напомним, что основные возражения минздрава против такой передачи данных заключаются в том, что медики опасаются нарушить врачебную тайну. С другой стороны, Госавтоинспекции для реализации своих полномочий требуется лишь констатация факта наличия или отсутствия у гражданина выявленных медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством без раскрытия истории болезни. Даже диагноз не требуется. Но спор на эту тему длится уже многие годы.

Одобрит правительство этот законопроект, или нет - пока неизвестно. А пока идут споры, права получают в том числе и те, кто стоит на учетах в нарко- или психдиспансерах. А выявляют это уже органы прокуратуры. После чего у этих граждан аннулируют права.