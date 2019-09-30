Фото: певец Сергей Лазарев впервые показал свою "тайную дочь"

Российский артист, финалист песенных смотров "Евровидение" Сергей Лазарев наконец-то порадовал самых преданных поклонников, показав фото дочери, которую успешно скрывал целый год.

Исполнитель разметил в своем Instagram коллективный семейный портрет, где запечатлен с дочерью Анной и старшим сыном Никитой.

"Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир - Никитушка, Анютка, я вас очень люблю! Мои детки!", - эмоционально подписал снимок Лазарев.

В комментариях - восхищение как рядовых подписчиков, так и коллег - певиц Полины Гагариной, Лолиты, Ирины Дубцовой.

Тот факт, что Сергей теперь дважды отец, музыкант впервые подтвердил на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Полученный за участие в передаче гонорар Лазарев направит на благотворительность.