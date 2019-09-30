Новости

Вышел трейлер нового Kingsman - с Григорием Распутиным и Black Sabbath 13:15
Экс-вокалистка "Фабрики" Саша Савельева уехала с семьей в Израиль 12:20
Вышел трейлер британского сериала по "Войне миров" Уэллса 11:50
Трейлер: Ева Грин летит в космос в космической драме "Проксима" 10:40
Фото: актриса Нелли Уварова поддержала Заворотнюк, постригшись наголо 10:30

Фото: певец Сергей Лазарев впервые показал свою "тайную дочь"

Поп-музыка
    30.09.2019, 12:00
Текст:   Олег Усков

Российский артист, финалист песенных смотров "Евровидение" Сергей Лазарев наконец-то порадовал самых преданных поклонников, показав фото дочери, которую успешно скрывал целый год.

Исполнитель разметил в своем Instagram коллективный семейный портрет, где запечатлен с дочерью Анной и старшим сыном Никитой.

"Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир - Никитушка, Анютка, я вас очень люблю! Мои детки!", - эмоционально подписал снимок Лазарев.

В комментариях - восхищение как рядовых подписчиков, так и коллег - певиц Полины Гагариной, Лолиты, Ирины Дубцовой.

Тот факт, что Сергей теперь дважды отец, музыкант впервые подтвердил на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Полученный за участие в передаче гонорар Лазарев направит на благотворительность.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Режиссер "Счастливы вместе" прокомментировал арест Натальи Бочкаревой 10:05
Алексей Воробьев сыграет с Джоном Малковичем в сериале Netflix 29.09.2019
Вышел первый трейлер спин-оффа "Большого Лебовски" 29.09.2019
Metallica отменила концерты из-за алкоголизма Джеймса Хэтфилда 28.09.2019
⧣ Россия
Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
Названы точные место и время прощания и похорон Марка Захарова 28.09.2019
Карен Шахназаров объяснил, в чем была уникальность Марка Захарова 28.09.2019
Олег Басилашвили: Уход Марка Захарова - это катастрофа 28.09.2019
⧣ фото
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Оштрафованный за дебош актер Максим Аверин выступил с обращением 27.09.2019
"Взбунтовавшийся подросток": Мила Кунис радикально сменила имидж 26.09.2019
Юрий Лоза поделился "эротичным" фото с пляжа 25.09.2019
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ Дельфин
Вышел новый клип Дельфина про инопланетный вирус любви 27.09.2019
Названа дата премьеры фильма о Децле 26.09.2019
Умер музыкант и поэт, автор текстов песен Grateful Dead Роберт Хантер 25.09.2019