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Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении у него дочери

Поп-музыка
    26.05.2019, 16:59
Текст:   Козьма Лоханкин

Российский певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на "Евровидении" (и оба раза занявший третье место), прокомментировал появившиеся в Сети слухи о том, что у него родилась дочь.

Фото: EPA-EFE/ ABIR SULTAN
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На вопрос о правдивости этой информации артист ответил с иронией и ехидством.

"Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка. И тут бах - дочь! А почему бы не двойня?" - приводит слова Лазарева KP.RU.

"Пресса снова лучше знает что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!" - добавил Сергей.

Кстати, пару лет назад стало известно о том, что у певца есть сын, о котором он три года никому не говорил, чтобы "не ломать ребёнку детство".

Ранее Лазарев прокомментировал пересчёт голосов на "Евровидении-2019" и оценил своих соперников на конкурсе.

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