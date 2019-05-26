Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении у него дочери

Российский певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на "Евровидении" (и оба раза занявший третье место), прокомментировал появившиеся в Сети слухи о том, что у него родилась дочь.

На вопрос о правдивости этой информации артист ответил с иронией и ехидством.

"Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка. И тут бах - дочь! А почему бы не двойня?" - приводит слова Лазарева KP.RU.

"Пресса снова лучше знает что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!" - добавил Сергей.

Кстати, пару лет назад стало известно о том, что у певца есть сын, о котором он три года никому не говорил, чтобы "не ломать ребёнку детство".

Ранее Лазарев прокомментировал пересчёт голосов на "Евровидении-2019" и оценил своих соперников на конкурсе.