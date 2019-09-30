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30.09.2019 14:14
Рубрика: Легковые авто

Geely построит завод по выпуску летающих автомобилей

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Geely. Фото: Пресс-служба Geely.
Фото: Пресс-служба Geely.

Китайская компания Geely, которая постепенно охватывает все сегменты глобального авторынка, всерьез задумалась о массовом производстве летающих автомобилей. Завод по выпуску таких транспортных средств появится примерно через в год в Китае.

Речь идет о марке Terrafugia - американском стартапе, который настолько продвинулся в своем деле, что в конце 2017 года был куплен Geely. К моменту завершения сделки компания уже построила два прототипа Terrafugia Transition и даже получила одобрение конструкции американской Федеральной авиационной администрацией. Детали сделки не разглашались, но, как сказал на встрече с российскими журналистами в ноябре 2017-го президент Geely Ань Цунхуэй, вопрос о приобретении стартапа прорабатывался в течение нескольких лет.
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- Разумеется, такая покупка означает, что в будущем у нас есть определенные планы по развитию этого направления. Я думаю, что в перспективе оно тоже позволит решить некоторые транспортные вопросы, - сказал топ-менеджер.

Теперь эти планы стали еще более определенными. Китайцы уже объявили открытый тендер по поиску подрядчиков для строительства завода, который, впрочем, они скромно называют "производственной базой". Предприятие появится в городе Ухань провинции Хубэй, возвести его компания намерена за год - с октября 2019-го по октябрь 2020-го.

Название Terrafugia, судя по всему, будет заменено на Taili Flying Motors. В релизе, выпущенном по этому поводу, говорится о международных амбициях нового производителя. Дескать, продавать летательные аппараты, способные разъезжать по дорогам общего пользования, будут не только в Поднебесной. Правда, точная дата выхода новинки на рынок и ее примерная цена пока не называются. Ранее предполагалось, что американцы будут продавать свои Terrafugia за 300 тысяч долларов.

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#Geely