ГИБДД: Водительские права можно будет предъявить со смартфона

По его словам, в ходе проработки инициативы по внедрению электронных водительских удостоверений одним из вариантов ее реализации предлагается создание электронной версии водительских прав с последующей интеграцией в смартфон.

"В случае реализации такого проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению. При выезде же за границу или желании иметь пластиковое водительское удостоверение его можно будет оформить в обычном виде, как в настоящее время", - рассказал глава ГИБДД.

При этом сроки внедрения новации Михаил Черников пока назвать не смог.

"О сроках сейчас говорить преждевременно, поскольку еще предстоит провести модернизацию задействованного для оформления водительских удостоверений оборудования. Кроме того понадобится внести необходимые изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок выдачи водительских прав", - пояснил он.

Главный автоинспектор страны также рассказал об ещё одной предлагаемой ранее инициативе, согласно которой планировалось увеличить с 20 до 30 суток срок, когда можно заплатить половину стоимости назначенного штрафа.

"Такое предложение в виде проекта федерального закона прорабатывалось, но предлагаемые новеллы не были поддержаны, так как не были приведены убедительные аргументы, подтверждающие их необходимость. Также отсутствовал анализ правоприменительной практики на территории России", - рассказал Михаил Черников.