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30.09.2019 10:05
Рубрика: В мире

Глава украинской делегации в ПАСЕ выступила за диалог с Россией

Текст: Юрий Когалов

Глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Елизавета Ясько выступила за поддержание диалога с Россией. Об этом она заявила в интервью изданию "Левый берег".

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"Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит", - отметила Ясько, подчеркнув, что отказываться от диалога неправильно.

По ее словам, эта позиция не противоречит решению делегации отказаться от участия в открывающейся сегодня осенней сессии ПАСЕ, а, наоборот, демонстрирует "последовательность" украинской стороны.

Ранее делегация опубликовала на сайте Верховной рады текст заявления, в котором говорится, что она не будет принимать участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. "Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года", - отмечается в документе. Свое решение украинские парламентарии связывают с возвращением прав российской делегации, против чего активно выступали в Киеве. В связи с этим отказываются они и от участия в торжествах по случаю 70-летия Совета Европы.

Фото: istock
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Глава одной из политгрупп Ассамблеи Тини Кокс раскритиковал такую позицию депутатов Верховной рады. По его словам, "все государства-члены обязаны участвовать в обоих уставных органах Совета Европы, как это предусматривается в резолюции "О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах", принятой большинством в три четверти в апреле прошлого года". Поэтому Российская Федерация должна была направить новую делегацию в ПАСЕ, то же самое касается и Украины. "Совет Европы - это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится", - заявил политик. Он также отметил, что на предстоящей сессии планируется обсуждение совместного механизма реагирования, который может быть использован в случае грубого нарушения государством-членом своих обязательств по уставу и Европейской конвенции по правам человека. Украина с ее отказом от участия в работе ПАСЕ может остаться в стороне от обсуждения.

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