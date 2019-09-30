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Рубрика: Экономика

Фрукты, пальма, самолет

Как изменится налог на добавленную стоимость
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)
С октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, которые касаются налога на добавленную стоимость (НДС).
Фото: iStock

Пальмовое масло станет более дорогим ингредиентом. НДС на него повышается с 10 до 20 процентов. В то же время ставка налога на фрукты и ягоды, включая виноград, снижается с 20 до 10 процентов.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Сейчас внутренний сбор фруктов и ягод в России уступает объемам, которые ввозятся из-за границы. Снижение ставки НДС позволит отечественным производителям плодово-ягодной продукции увеличить оборотные средства и направить их на закладку новых садов, на внедрение технологий. Все это в результате должно насытить российский рынок фруктами и ягодами отечественного производства, сделать их доступнее и дешевле.

Что касается пальмового масла, то оно активно используется в производстве многих пищевых продуктов. Доля молочной продукции при изготовлении которой в качестве ингредиента применяется этот дешевый растительный жир, по разным оценкам, составляет от 20 до 50 процентов. Это снижает их качество. Более того, с рынка вытесняются натуральные молочные продукты, поскольку их производить дороже. Повышение ставки НДС для пальмового масла должно изменить эту ситуацию.

Также с 1 октября в России начинает действовать бессрочная нулевая ставка НДС для авиарейсов, пункты отправления и назначения которых, а также промежуточные точки маршрута, расположены вне Москвы.

По общему правилу внутренние авиаперевозки в России облагаются НДС по ставке 10 процентов. Исключение составляли маршруты (туда и обратно) в Крым, Севастополь, Калининградскую область и Дальневосточный федеральный округ. В отношении них ставка НДС составляет ноль процентов. И теперь она будет действовать и для воздушных перевозок, которые осуществляются в обход московского авиаузла.

Повышение НДС на пальмовое масло до 20 процентов должно оздоровить российский рынок молочной продукции

Обнуление НДС позволит стимулировать развитие региональной инфраструктуры, увеличить общий трафик авиаперелетов внутри страны и снизить нагрузку на московские аэропорты.

Банки

Золото без НДС

В интернете активно распространяется информация, что с 1 октября также вступает в силу отмена 20 процентов НДС при приобретении гражданами драгоценных металлов, например, золота в слитках у банков.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Но это не совсем так.

Норма, которая появилась в Налоговом кодексе касается освобождения от НДС банковских операций по привлечению драгоценных металлов во вклады. То есть налог "не включается", если клиент передает банку золото для хранения на депозите. Но и это, как пояснили "РГ" в минфине, не новая норма. Она прописана в статье 5 Закона "О банках и банковской деятельности". И с 1 октября поправки в Налоговый кодекс лишь привели в соответствие с этим законом терминологию раздела, где упоминаются банковские операции.

Экономика Финансы Налоги Повышение НДС Вступают в силу в октябре 2019 года
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