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30.09.2019 10:53
Рубрика: Власть

Косачев: Нет смысла молчаливо одобрять вероломство США

Текст: Константин Косачев (председатель комитета Совета Федерации по международным делам)
Вот тут многие спрашивают, поддерживаю ли я идею переноса штаб-квартиры ООН с территории США?
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

На мой взгляд, не совсем корректно в нашей критике визового (точнее - безвизового) произвола США как страны, принимающей участников Генассамблеи ООН, видеть исключительно требование переноса центральных учреждений ООН из этой страны в менее "санкционную".

Фото: Алексей Филиппов/ИТАР-ТАСС
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Полагаю, ни у кого не будет возражений, если Вашингтон вернется к ответственному поведению и перестанет делать ООН заложником своих собственных внешнеполитических игр. То есть выбор не столько за международным сообществом, сколько за США: или ООН, или санкции. Вместе просто не получается пока.

Но к международному сообществу также есть важный посыл. Нужно уже перестать воспринимать репрессалии Америки против суверенных государств и их граждан как нечто само собой разумеющееся и естественное, вроде явления природы. Мол, имеют право, что с них взять?

Нет! Это не международные санкции, одобренные Совбезом ООН, а односторонние шаги сверхдержавы, откровенно пользующейся своим силовым преимуществом в экономике и военной сфере, зависимостью многих других государств от него исключительно для продвижения собственных интересов. Вся словесная шелуха про действия в интересах мира, демократии, свободы, международного права и т.п. может представлять какой-то интерес для граждан самих США и их союзников, чтобы иметь какое-то моральное оправдание этому откровенному вероломству.

Фото: Reuters
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Но всем остальным пора называть вещи своими именами: это право силы, и не сила права и правоты. Да, пока противостоять этому далеко не все могут (хотя пример маленькой Кубы доказывает, что и это возможно). Но уж точно нет смысла молчаливо одобрять это, и считать "взбесившийся принтер" американского Конгресса, минфина или Госдепа, штампующих все новые и новые списки "врагов Америки" со "сталинской" скоростью, нормой. Нет, это поведение агрессивного и безответственного государства, и только это вынуждает ставить вопрос о целесообразности размещения на его территории международных организаций. Вопрос к Америке поэтому.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook

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