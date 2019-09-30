Косачев: Нет смысла молчаливо одобрять вероломство США

На мой взгляд, не совсем корректно в нашей критике визового (точнее - безвизового) произвола США как страны, принимающей участников Генассамблеи ООН, видеть исключительно требование переноса центральных учреждений ООН из этой страны в менее "санкционную".

Полагаю, ни у кого не будет возражений, если Вашингтон вернется к ответственному поведению и перестанет делать ООН заложником своих собственных внешнеполитических игр. То есть выбор не столько за международным сообществом, сколько за США: или ООН, или санкции. Вместе просто не получается пока.

Но к международному сообществу также есть важный посыл. Нужно уже перестать воспринимать репрессалии Америки против суверенных государств и их граждан как нечто само собой разумеющееся и естественное, вроде явления природы. Мол, имеют право, что с них взять?

Нет! Это не международные санкции, одобренные Совбезом ООН, а односторонние шаги сверхдержавы, откровенно пользующейся своим силовым преимуществом в экономике и военной сфере, зависимостью многих других государств от него исключительно для продвижения собственных интересов. Вся словесная шелуха про действия в интересах мира, демократии, свободы, международного права и т.п. может представлять какой-то интерес для граждан самих США и их союзников, чтобы иметь какое-то моральное оправдание этому откровенному вероломству.

Но всем остальным пора называть вещи своими именами: это право силы, и не сила права и правоты. Да, пока противостоять этому далеко не все могут (хотя пример маленькой Кубы доказывает, что и это возможно). Но уж точно нет смысла молчаливо одобрять это, и считать "взбесившийся принтер" американского Конгресса, минфина или Госдепа, штампующих все новые и новые списки "врагов Америки" со "сталинской" скоростью, нормой. Нет, это поведение агрессивного и безответственного государства, и только это вынуждает ставить вопрос о целесообразности размещения на его территории международных организаций. Вопрос к Америке поэтому.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook