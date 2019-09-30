Новости

"Ювентус" - "Байер" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой 30.09.2019
Руководство "Ахмата" приняло отставку Рашида Рахимова 30.09.2019
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов подал в отставку 30.09.2019
Небензя: Запад придумывает отговорки от участия в восстановлении Сирии 30.09.2019
МИД РФ: Главные силы террористов в Сирии уничтожены 30.09.2019
Фантастический гол Нобоа помог "Сочи" победить "Ахмат" 30.09.2019
Из-за надвигающегося шторма в Петербурге закроют сады 30.09.2019
В греческом Нафплионе открылось почетное консульство России 30.09.2019
Россияне попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции 30.09.2019
Концерн FCA оштрафовали за завышение показателей продаж автомобилей 30.09.2019
Штрафы для призывников за неявку в военкомат могут вырасти в шесть раз 30.09.2019
Минобороны обнародовало видео запуска на Камчатку ракеты "Тополь-М" 30.09.2019
Москвичи смогут сообщить о сломанном светофоре по QR-коду 30.09.2019
Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми 30.09.2019
Новак рассказал о сокращении добычи нефти в сентябре 30.09.2019
"Зверь-ураган" Лоренцо движется к Европе 30.09.2019
Почти 90 хостелов закроются в Москве 1 октября 30.09.2019
У Toyota Camry появился полный привод 30.09.2019
Петербуржцам показали кабинет барона Штиглица 30.09.2019
Прокуратура Крыма оспорит вердикт трижды оправданному присяжными 30.09.2019
Генсек ОПЕК: Нападение на саудовские НПЗ стало беспрецедентным 30.09.2019
Зеленский пока не возбудил дело против Байдена по просьбе США 30.09.2019
Четыре фотографии XIX века, сделанные русским фотографом, проданы на аукционе за 800 тысяч 30.09.2019
Под Калининградом вор забыл паспорт на месте преступления 30.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
30.09.2019 23:30
Рубрика: В мире

Дирижирует Курц

"Старый новый" канцлер продолжит курс на диалог с Россией
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)
Самый молодой канцлер в истории Австрии Себастьян Курц, на несколько месяцев сложивший с себя полномочия на фоне "политического землетрясения в Альпах", с триумфом возвращается в кресло главы правительства по итогам прошедших в воскресенье досрочных выборов в Национальный совет - нижнюю палату парламента республики. Правда, пока неясно, с кем "старый новый" канцлер будет формировать правительство. Но в одном эксперты не сомневаются: охлаждения в отношениях Вены и Москвы опасаться не стоит.
После выборов Курц, который возвращается в кресло канцлера, поблагодарил своих сторонников. Фото: REUTERS После выборов Курц, который возвращается в кресло канцлера, поблагодарил своих сторонников. Фото: REUTERS
После выборов Курц, который возвращается в кресло канцлера, поблагодарил своих сторонников. Фото: REUTERS

Едва в республике закрылись избирательные участки, как возглавляемая Курцем Австрийская народная партия еще до объявления официальных результатов начала праздновать победу. Сам 33-летний Курц, переигравший своих оппонентов, под аплодисменты сторонников поднялся на сцену в знаменитом концертном зале Хюбнера, что на венском бульварном кольце Ринг, где в далеком 1868 году дирижировал еще Иоганн Штраус на своем первом концерте. Успех "народников" ни для кого сюрпризом не стал, однако в итоге партия получила даже больше голосов, чем давали ей все опросы, - 37 с лишним процентов.

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Партия Курца одержала победу на парламентских выборах в Австрии

Хотя социал-демократы и пришли вторыми (21,7 процента), этот результат признан для них худшим за последние годы. Наконец, бывший партнер АНП по коалиции - правая Австрийская партия свободы - предсказуемо растеряла значительную долю поддержки из-за так называемого "дела Ибицы". Напомним, речь идет об организованной в немецких СМИ утечке видеозаписи двухлетней давности, на которой тогда еще лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе, ставший впоследствии вице-канцлером, беседует на вилле в Ибице с загадочной русскоязычной дамой, якобы предлагавшей ему поддержку от лица некого олигарха. Впоследствии никаких доказательств "русского следа" так и не нашлось, однако АПС пришлось выйти из правительства, которому депутаты затем вынесли вотум недоверия - такое случилось впервые в истории республики. Другое дело, что по рейтингу "народников" серьезно ударил уже сугубо внутренний скандал с незадекларированными партийными тратами. Зато "зеленые" показали прекрасные результаты (14 процентов), получив реальный шанс войти в коалицию - если только стороны сумеют преодолеть идеологические разногласия. Партия Курца выступает против введения налога на выбросы парниковых газов или дополнительного размещения в стране беженцев, терпящих крушение в Средиземном море.

Причина успеха Австрийской народной партии в том, что под председательством Курца с 2017 года она заметно "поправела"

"Причина успеха Австрийской народной партии, во-первых, состоит как раз в том, что под председательством Курца с 2017 года она заметно "поправела" - прежде всего в том же миграционном вопросе. Эта позиция находит отклик в обществе, - поделился с "РГ" профессор международных отношений Университета Инсбрука Герхард Манготт. - Второй секрет привлекательности "народников" в глазах избирателей кроется в самой персоне Себастьяна Курца. Многие австрийцы видят в нем молодого реформатора. Сам по себе он очень харизматичный политик, талантливый оратор, которому есть что сказать стране. Он способен достойно вести дискуссии на общенациональном уровне, демонстрируя открытость и при этом скромность".

По мнению собеседника "РГ", скандал вокруг видео из Ибицы, из-за которого рухнуло прежнее правительство, в итоге не ударит по российско-австрийским связям. "Среди политических партий в Австрии существует консенсус по поводу России. И социал-демократы, и "народники", и Австрийская партия свободы поддерживают линию Себастиана Курца, который выступает за продолжение диалога с Москвой, призванного улучшить отношения двух стран, сделать их более глубокими. Конечно, нельзя утверждать со всей очевидностью, что новое правительство будет полностью разделять этот подход - например, в случае участия в нем "зеленых", которые наверняка попытаются сделать акцент на критике и "правочеловеческой" повестке. Но каких-то фундаментальных изменений на российском направлении я в любом случае не жду", - считает профессор Манготт.

Что интересного мы знаем о Курце

- В возрасте 27 лет Себастьян Курц стал самым молодым в истории Австрии федеральным министром и самым молодым главой МИД в мире. Ну а в 31 год он впервые занял кресло канцлера. Среди земляков получил прозвище "вундеркинд".

- Формально у канцлера нет диплома о высшем образовании: свой первый пост в федеральном правительстве он получил, еще будучи студентом юрфака Университета Вены, куда поступил после службы в армии, но потом оставил учебу.

- Единственный ребенок в простой семье инженера и учительницы немецкой грамматики, Курц вырос в рабочем районе Майдлинг на окраине Вены. Там политик живет до сих пор - на шестом этаже обычного дома.

- Еще на посту госсекретаря по делам интеграции Курц отказался от служебной машины и шофера. Потом его нередко видели спешащим в МИД на городской электричке.

- Себастьян Курц ведет спартанский образ жизни: подъем - неизменно в шесть утра, отбой ко сну - после полуночи. Дважды в неделю политик посвящает два часа спорту - бегу или занятиям в тренажерном зале. Его хобби - путешествия и пешие вылазки в горы.

В мире Европа Австрия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"
Посольство РФ в Норвегии назвало "фейком" сообщения о российском спецназе
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Трамп вновь прокомментировал Украину и Байдена