Едва в республике закрылись избирательные участки, как возглавляемая Курцем Австрийская народная партия еще до объявления официальных результатов начала праздновать победу. Сам 33-летний Курц, переигравший своих оппонентов, под аплодисменты сторонников поднялся на сцену в знаменитом концертном зале Хюбнера, что на венском бульварном кольце Ринг, где в далеком 1868 году дирижировал еще Иоганн Штраус на своем первом концерте. Успех "народников" ни для кого сюрпризом не стал, однако в итоге партия получила даже больше голосов, чем давали ей все опросы, - 37 с лишним процентов.

Хотя социал-демократы и пришли вторыми (21,7 процента), этот результат признан для них худшим за последние годы. Наконец, бывший партнер АНП по коалиции - правая Австрийская партия свободы - предсказуемо растеряла значительную долю поддержки из-за так называемого "дела Ибицы". Напомним, речь идет об организованной в немецких СМИ утечке видеозаписи двухлетней давности, на которой тогда еще лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе, ставший впоследствии вице-канцлером, беседует на вилле в Ибице с загадочной русскоязычной дамой, якобы предлагавшей ему поддержку от лица некого олигарха. Впоследствии никаких доказательств "русского следа" так и не нашлось, однако АПС пришлось выйти из правительства, которому депутаты затем вынесли вотум недоверия - такое случилось впервые в истории республики. Другое дело, что по рейтингу "народников" серьезно ударил уже сугубо внутренний скандал с незадекларированными партийными тратами. Зато "зеленые" показали прекрасные результаты (14 процентов), получив реальный шанс войти в коалицию - если только стороны сумеют преодолеть идеологические разногласия. Партия Курца выступает против введения налога на выбросы парниковых газов или дополнительного размещения в стране беженцев, терпящих крушение в Средиземном море.

Причина успеха Австрийской народной партии в том, что под председательством Курца с 2017 года она заметно "поправела"

"Причина успеха Австрийской народной партии, во-первых, состоит как раз в том, что под председательством Курца с 2017 года она заметно "поправела" - прежде всего в том же миграционном вопросе. Эта позиция находит отклик в обществе, - поделился с "РГ" профессор международных отношений Университета Инсбрука Герхард Манготт. - Второй секрет привлекательности "народников" в глазах избирателей кроется в самой персоне Себастьяна Курца. Многие австрийцы видят в нем молодого реформатора. Сам по себе он очень харизматичный политик, талантливый оратор, которому есть что сказать стране. Он способен достойно вести дискуссии на общенациональном уровне, демонстрируя открытость и при этом скромность".

По мнению собеседника "РГ", скандал вокруг видео из Ибицы, из-за которого рухнуло прежнее правительство, в итоге не ударит по российско-австрийским связям. "Среди политических партий в Австрии существует консенсус по поводу России. И социал-демократы, и "народники", и Австрийская партия свободы поддерживают линию Себастиана Курца, который выступает за продолжение диалога с Москвой, призванного улучшить отношения двух стран, сделать их более глубокими. Конечно, нельзя утверждать со всей очевидностью, что новое правительство будет полностью разделять этот подход - например, в случае участия в нем "зеленых", которые наверняка попытаются сделать акцент на критике и "правочеловеческой" повестке. Но каких-то фундаментальных изменений на российском направлении я в любом случае не жду", - считает профессор Манготт.

Что интересного мы знаем о Курце

- В возрасте 27 лет Себастьян Курц стал самым молодым в истории Австрии федеральным министром и самым молодым главой МИД в мире. Ну а в 31 год он впервые занял кресло канцлера. Среди земляков получил прозвище "вундеркинд".

- Формально у канцлера нет диплома о высшем образовании: свой первый пост в федеральном правительстве он получил, еще будучи студентом юрфака Университета Вены, куда поступил после службы в армии, но потом оставил учебу.

- Единственный ребенок в простой семье инженера и учительницы немецкой грамматики, Курц вырос в рабочем районе Майдлинг на окраине Вены. Там политик живет до сих пор - на шестом этаже обычного дома.

- Еще на посту госсекретаря по делам интеграции Курц отказался от служебной машины и шофера. Потом его нередко видели спешащим в МИД на городской электричке.

- Себастьян Курц ведет спартанский образ жизни: подъем - неизменно в шесть утра, отбой ко сну - после полуночи. Дважды в неделю политик посвящает два часа спорту - бегу или занятиям в тренажерном зале. Его хобби - путешествия и пешие вылазки в горы.