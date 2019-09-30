1 октября вечером "Локомотив" на стадионе в Черкизово проведет второй матч группового этапа Лиги чемпионов. В соперниках у москвичей будет один из лучших клубов Европы последних лет - "Атлетико".

"Локомотив" сейчас на ходу. Несмотря на большое количество травм и плотный график, на который то и дело жалуется главный тренер "красно-зеленых" Юрий Семин, команда идет в лидерах в Премьер-лиге. Более того, она обыграла "Байер" в первом матче в группе, одержав первую победу в гостях в Лиге чемпионов за 17 лет.

Но при всем уважении к немецкому клубу, "Атлетико" - соперник немножко другого уровня. За последние несколько лет команда дважды доходила до финала Лиги чемпионов, выигрывала Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а до того - еще и чемпионат Испании. И все это при Диего Симеоне.

Именно аргентинский специалист - главный творец всех успехов нынешнего "Атлетико". Минувшим летом он стал создавать уже которую по счету команду, лишившись своего лидера Антуана Гризманна, подписавшего контракт с "Барселоной".

На вырученные от ухода француза деньги "Атлетико" провел мощную трансферную компанию, купив десять футболистов на общую сумму в 243 миллиона евро. Самым звездным новичком стал один из самых перспективных игроков мира португалец Жоау Фелиш, за которого испанский клуб заплатил "Бенфике" 126 миллионов евро.

Впрочем, старт сезона у "Атлетико" получился скомканным. В последних четырех матчах в чемпионате "матрасники" победили лишь однажды и набрали всего пять очков. Как итог - с первой строчки команда опустилась на третье. А в дебютном матче Лиги чемпионов мадридцы едва не проиграли "Ювентусу", но все же вырвали ничью - 2:2.

Наибольшую тревогу у Симеоне вызывает игра в атаке. Фелиш пока не до конца адаптировался к новым условиям, никак не наберет форму Диего Коста, прочно осел на скамейке запасных Тома Лемар. Так что проблем у "Атлетико" хватает. Другой вопрос, что опыта баталий в Лиге чемпионов у мадридцев несоизмеримо больше, чем у "Локомотива". Да и класс у них выше.

К слову, сегодняшний матч - четвертый в противостоянии двух команд. Ранее они встречались в Лиге Европы. В 2007 году в Москве дело закончилось результативной ничьей (3:3), а в 2018 году "Локомотив" проиграл оба матча в 1/8 финала - 0:3, 1:5.

- Если честно, мы не вспоминали о тех встречах, - признался на пресс-конференции защитник "железнодорожников" Ведран Чорлука. - У нас сейчас новая команда, да у них что-то изменилось. Думаю, в этот раз мы проявим себя лучше.

На вопросы СМИ перед матчем ответил также Семин.

Кто самый опасный игрок у "Атлетико"?

Юрий Семин: У них в каждой линии можно выделять по много футболистов. "Атлетико" - это команда, которая выполняет все, что говорит тренер.

В плотном графике игр на что больше всего делаете акцент при подготовке?

Юрий Семин: Самое главное - восстановление. Надо, чтобы игроки были готовы на все 100 процентов физически и сконцентрированы на борьбе.

Как изменились команды с момента последнего противостояния в Лиге Европы?

Юрий Семин: Те ошибки, которые мы допустили в тех матчах, мы обязательно учтем. Но в футболе самое важное - те 90 минут, что будут в следующей игре. Ребята должны быть сконцентрированы.

Можно сказать, что "Локомотив" поймал кураж в последнее время?

Юрий Семин: Мы провели два великолепных матча против "Байера" и "Зенита". И, естественно, подходим к встрече с "Атлетико" в хорошем настроении.

Смотрели мадридское дерби на выходных? Что скажете об игре "Атлетико" в том матче?

Юрий Семин: Каждая встреча дает определенную информацию. И матч "Атлетико" с "Реалом" - не исключение. Какие-то задумки у нас есть, и мы расскажем о них игрокам.

Сейчас на позиции травмированных братьев Миранчуков выступают Баринов и Крыховяк. Когда Миранчуки вернутся, реально будет вместить их всех в одну схему?

Юрий Семин: Крыховяк и Баринов играют не на позиции братьев. Они выходят на своих местах. А Миранчуки нам крайне необходимы.

Во втором матче группы "D" в Турине "Ювентус" примет "Байер". Явным фаворитом этой встречи является итальянский клуб, который на старте сезона потерял очки лишь в двух матчах из восьми - с "Фиорентиной" (0:0) и "Атлетико" в Лиге чемпионов.

Из остальных встреч дня выделяется противостояние финалиста предыдущего розыгрыша главного еврокубка "Тоттенхэма" и "Баварии". Мюнхенцы потихоньку набирают форму после непростого начала сезона, в то время как лондонцев продолжает лихорадить. Команда Маурисио Почеттино хоть и победила на выходных "Саутгемптон", но ее игра пока не впечатляет.

В остальных матчах вторника в Лиге чемпионов встретятся: "Аталанта" - "Шахтер", "Реал" - "Брюгге", "Галатасарай" - "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити" - "Динамо" Загреб, "Црвена Звезда" - "Олимпиакос".

Где будем смотреть

1 октября, вторник, Матч ТВ

21.15 "Локомотив" - "Атлетико". Прямая трансляция.