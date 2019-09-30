Лукашенко заявил о неизменной политике в отношении Армении

Политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится, подтвердил Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром этой закавказской республики Николом Пашиняном в Ереване, куда он прибыл в понедельник с двухдневным рабочим визитом.

"Внимательно слежу за ситуацией в Армении с точки зрения отношения к Беларуси. Знаю, что армяне всегда хорошо относились к ней", - цитирует слова Лукашенко пресс-служба президента. В Минске, подчеркнул он, заинтересованы в выстраивании отношений с Арменией, тем более, что у двух народов похожая история. Пока между странами складывается небольшой товарооборот, но когда-то его не было вообще, заметил глава государства.

Кстати, сегодня темп роста товарооборота между двумя странами СНГ составляет 140 процентов. Это, по словам Лукашенко, "очень хороший темп". Он заверил своего визави, что так будет и дальше. "Мы будем поддерживать ваш бизнес, если вам интересен наш, создавать совместные предприятия. Я это говорю к тому, чтобы вы не думали, что у нас изменилась политика в отношении Армении", - заявил президент, заверив Никола Пашиняна, что республика всегда готова подставить Еревану плечо и "никогда ни с кем не будет дружить против нее".

Как уже сообщал "СОЮЗ", в первый день октября белорусский руководитель примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. А накануне лидеры стран ЕАЭС встретятся за неформальным ужином, который состоится в летней государственной резиденции президента страны у озера Севан. Неофициальную часть саммита в понедельник также посетят президент Молдовы Игорь Додон, президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. Завтра они примут участие в заседании ВЕЭС: Игорь Додон как глава государства - наблюдателя в союзе, лидеры Ирана и Сингапура - в качестве почетных гостей.

Президента РФ Владимира Путина ждут в армянской столице во вторник, когда и состоится открытие заседания Высшего Евразийского экономического совета. Ожидается, что на нем лидеры стран союза обсудят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики и развития сотрудничества с третьими странами.