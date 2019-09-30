Матвиенко: Закон о питании в школах может быть принят до конца года

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что внесенный членами обеих палат парламента законопроект о стандартах питания в детских образовательных учреждениях может быть принят в осеннюю сессию, то есть до конца текущего года.

"Мы подготовили изменения в законодательство, касающиеся создания единых критериев, требований к качеству и безопасности продуктов для питания в школах и дошкольных образовательных учреждениях", - напомнила глава Совфеда в понедельник на заседании оргкомитета первого национального форума "Здоровье и безопасность детей". "Рассчитываю, что в течение этой сессии закон будет принят", - сказала она.

Матвиенко уверена, что качеству питания в детских учреждениях нужно уделять особое внимание, поскольку от него зависит здоровье подрастающего поколения в будущем.

Законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов был внесен в Госдуму 20 сентября. Авторами инициативы выступили председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех думских фракций.