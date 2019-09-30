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30.09.2019 21:07
Рубрика: Власть

МИД РФ пообещал ответить на новые санкции США

Текст: Юрий Когалов
Новая порция антироссийских санкций, введенных сегодня минфином США, "не останется без ответа". Об этом заявили в МИД РФ, обратив внимание на абсурдность обновленного "черного списка".
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В нем оказались несколько россиян, гражданка Тайваня, коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских островах, в Чехии и ряде других стран, несколько воздушных и морских судов. "Что заставило вашингтонских бюрократов объединить их всех в один список, какое отношение самолеты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы, остается неясным", - отметили на Смоленской площади.

По данным российского внешнеполитического ведомства, ограничения в отношении некоторых лиц вводятся уже по второму или даже третьему кругу. "То ли у авторов санкционных реестров не хватает фантазии, то ли они запутались в своих многочисленных списках", - отметили в МИД.

По мнению дипломатов, "подобные шаги являются отражением охватившего США внутриполитического кризиса, в котором российская тематика намеренно используется частью вашингтонского истеблишмента в качестве инструмента для достижения собственных целей".

Фото: EPA/OLIVIER HOSLET
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Москва призывает американских политиков "прекратить бестолковые игры в санкции", результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла, поскольку их действия противоречат заявлениям о стремлении к нормализации двусторонних отношений.

Напомним, ранее сегодня минфин США расширил санкционный список, связанный с якобы имевшем место вмешательством в выборы в США в 2016 году. В него добавили двух граждан РФ: Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова из некого агентства интернет-исследований. В "черный список" также попали три компании: Autolex Transport LTD, Beratex Group Limited, Linburg Industries LTD, которые США связывают с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Кроме того, санкции коснулись одного судна и трех самолетов, связанных с вышеперечисленными компаниями.

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