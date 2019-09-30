Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января

Как сообщает Минтруд России, страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%. Это выше уровня ожидаемой по итогам 2019 года инфляции (3,8%).
В среднем пенсии в следующем году вырастут на 1 тысячу рублей. Также с 1 апреля 2020 года планируется индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Предварительно индексация составит 7%. Повышение такого вида пенсий затронет почти 4 миллиона человек, из которых 3,2 миллиона являются получателями социальных пенсий.
По данным Минтруда, сейчас в России проживает около 38 миллионов людей старше трудоспособного возраста. Для того, чтобы повысить качество их жизни, реализуется Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, рассчитанная до 2025 года.
Одной из ключевых задач Стратегии является формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление заботы о таких гражданах и оказание им необходимой помощи.