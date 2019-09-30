Новости

Концерн FCA оштрафовали за завышение показателей продаж автомобилей 20:52
Штрафы для призывников за неявку в военкомат могут вырасти в шесть раз 20:45
Минобороны обнародовало видео запуска на Камчатку ракеты "Тополь-М" 20:38
Москвичи смогут сообщить о сломанном светофоре по QR-коду 20:15
Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми 19:53
Новак рассказал о сокращении добычи нефти в сентябре 19:47
"Зверь-ураган" Лоренцо движется к Европе 19:40
Почти 90 хостелов закроются в Москве 1 октября 19:28
У Toyota Camry появился полный привод 19:14
Петербуржцам показали кабинет барона Штиглица 18:50
Прокуратура Крыма оспорит вердикт трижды оправданному присяжными 18:50
Генсек ОПЕК: Нападение на саудовские НПЗ стало беспрецедентным 18:44
Зеленский пока не возбудил дело против Байдена по просьбе США 18:31
Четыре фотографии XIX века, сделанные русским фотографом, проданы на аукционе за 800 тысяч 18:20
Под Калининградом вор забыл паспорт на месте преступления 18:16
Синоптики рассказали, когда в Крым вернется теплая погода 18:16
Напавший на полицию житель Ингушетии стал фигурантом уголовного дела 18:08
Лукашенко заявил о неизменной политике в отношении Армении 18:06
Volkswagen приступил к тестам нового купе-кроссовера 18:00
Мамаев рассказал о жизни в колонии 17:58
США внесли в санкционные списки еще двух россиян и три компании 17:54
Как москвичка выиграла 286 миллионов рублей 17:51
Девушка устроила пикантную фотосессию в отделе полиции 17:37
На дне моря найден римский корабль с хорошо сохранившимся грузом 17:20
Зеленский освободил Данилюка с должности секретаря СНБО 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
30.09.2019 20:47
Рубрика: Спорт

"Спартак" в поиске

Московский клуб ищет замену Олегу Кононову
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)
Столичный "Спартак" занят поисками нового главного тренера после увольнения Олега Кононова.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Когда речь идет о "красно-белых", недостатка в разного рода информации не бывает. Еще до ухода Кононова СМИ озвучивали различные фамилии специалистов, которые могут возглавить спартаковцев.

Пока наиболее вероятным сменщиком Кононова выглядит рулевой "Ростова" Валерий Карпин. Московский клуб вел с ним переговоры еще в прошлом году, сразу после отставки Массимо Карреры. Немного подумав, Карпин отказался от возвращения в команду, которую он ранее тренировал. Как он ответит на очередное предложение от "Спартака", если оно, конечно, поступит, - загадка. Ведь в отличие от москвичей "Ростов" сейчас на равных конкурирует с лидерами отечественного первенства. В активе дончан столько же очков, сколько у "Краснодара", "Зенита" и "Локомотива", - 23. Это лишь на два балла меньше, чем у занимающего первое место ЦСКА.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Тренер "Спартака" Кононов покинул свой пост и не стал ничего объяснять

Помимо Карпина в круг интересов "красно-белых" входит бывший тренер немецкого "Шальке" Доменико Тедеско. Какими-то выдающимися достижениями 34-летний специалист похвастать не может. Да, он занял второе место с "Шальке" в 2018 году, но уже в следующем сезоне команда боролась за выживание, в результате чего Тедеско был уволен. И с тех пор никак не может найти себе клуб.

Поговаривают также о варианте с возвращением Карреры. Если откровенно, приглашение итальянца маловероятно. Да, Массимо любят болельщики, но он уже год сидит без работы и достойных предложений. То же самое касается еще одного любимца спартаковской торсиды Андрея Тихонова, которого руководство "красно-белых" тоже вроде как рассматривает в качестве замены Кононову.

На фоне всей этой шумихи москвичи готовятся к важнейшему матчу с "Краснодаром" в рамках 12-го тура чемпионата страны, который пройдет в ближайшее воскресенье. Забавный штрих - готовить команду к сложнейшему выезду будет один из помощников Кононова Сергей Кузнецов.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"
Посольство РФ в Норвегии назвало "фейком" сообщения о российском спецназе
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке