Когда речь идет о "красно-белых", недостатка в разного рода информации не бывает. Еще до ухода Кононова СМИ озвучивали различные фамилии специалистов, которые могут возглавить спартаковцев.

Пока наиболее вероятным сменщиком Кононова выглядит рулевой "Ростова" Валерий Карпин. Московский клуб вел с ним переговоры еще в прошлом году, сразу после отставки Массимо Карреры. Немного подумав, Карпин отказался от возвращения в команду, которую он ранее тренировал. Как он ответит на очередное предложение от "Спартака", если оно, конечно, поступит, - загадка. Ведь в отличие от москвичей "Ростов" сейчас на равных конкурирует с лидерами отечественного первенства. В активе дончан столько же очков, сколько у "Краснодара", "Зенита" и "Локомотива", - 23. Это лишь на два балла меньше, чем у занимающего первое место ЦСКА.

Помимо Карпина в круг интересов "красно-белых" входит бывший тренер немецкого "Шальке" Доменико Тедеско. Какими-то выдающимися достижениями 34-летний специалист похвастать не может. Да, он занял второе место с "Шальке" в 2018 году, но уже в следующем сезоне команда боролась за выживание, в результате чего Тедеско был уволен. И с тех пор никак не может найти себе клуб.

Поговаривают также о варианте с возвращением Карреры. Если откровенно, приглашение итальянца маловероятно. Да, Массимо любят болельщики, но он уже год сидит без работы и достойных предложений. То же самое касается еще одного любимца спартаковской торсиды Андрея Тихонова, которого руководство "красно-белых" тоже вроде как рассматривает в качестве замены Кононову.

На фоне всей этой шумихи москвичи готовятся к важнейшему матчу с "Краснодаром" в рамках 12-го тура чемпионата страны, который пройдет в ближайшее воскресенье. Забавный штрих - готовить команду к сложнейшему выезду будет один из помощников Кононова Сергей Кузнецов.