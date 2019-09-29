Олег Кононов ушел с поста главного тренера "Спартака"

Заявление об увольнении Кононов подал сразу после сегодняшнего матча с "Оренбургом", в котором его команда потерпела поражение (1:2). Руководство "Спартака", которое ранее неоднократно выражало специалисту поддержку, решило разорвать с ним контракт. К игре следующего 12-го тура Премьер-лиги против "Краснодара" москвичей будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Увольнение Кононова ни для кого не должно стать сюрпризом. После 11-ти туров "Спартак" идет на девятом месте в таблице чемпионата России. Потерпев четвертое поражение подряд, "красно-белые" еще больше отстали от конкурентов. В конце лета клуб не сумел выйти в групповой этап Лиги Европы, а в розыгрыше Кубка России прошел в 1/8 финала, с трудом победив "КАМАЗ", выступающий в третьей по силе лиге.

Напомним, что Кононов возглавил "Спартак" в ноябре прошлого года.