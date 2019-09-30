Прошли времена, когда "Манчестер Юнайтед" с "Арсеналом" гремели и в Англии, и в Европе. Амбиции в виде борьбы за победу в домашнем чемпионате и еврокубках сменились мечтами хотя бы заехать в эти самые еврокубки.

"Юнайтед" по итогам прошлого сезона оказался на шестом месте, в пяти очках от Лиги чемпионов. "Дьяволы" напрочь завалили вторую половину апреля и май, набрав в пяти матчах два очка. "Арсенал" тоже провалил концовку, проиграв четырежды в последних семи турах. Лондонцы также упустили вернейший шанс попасть в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы, разгромно уступив в финале "Челси". В итоге два гранда снова могут сосредоточиться на внутреннем первенстве.

Текущий чемпионат "МЮ" начал с уверенного разгрома "Челси", но потом снова уперся в стену. Ничьи с "Вулверхэмптоном" и "Саутгемптоном", поражения от "Кристал Пэлас" и "Вест Хэма". Даже победа над "Лестером" выглядела очень натужной. После первого тура "Манчестер" никак не может забить больше одного гола. Главный тренер "МЮ" в качестве оправдания попробовал сказать, что, мол, "Рим тоже не за один день строился". Получилось так себе. С такими результатами очень скоро может выйти, что строить команду придется кому-то другому. Огромный кредит доверия, который был у Сульшера после отличного старта карьеры в "Юнайтед", похоже, заканчивается. И матч с "Арсеналом", а через две недели и встреча с "Ливерпулем" могут стать решающими для норвежского тренера.

"Арсенал", в свою очередь, выглядит чуть получше. Хотя бы зрелищнее, чем "Юнайтед" и смотрится не так мрачно в атаке. Смотрится весело и в обороне - пропускают в последних матчах лондонцы минимум дважды. Только в первом туре против "Ньюкасла" удалось "Арсеналу" отыграть без пропущенных мячей. Затем последовала тройка от "Ливерпуля", два гола от "Тоттенхэма". Даже кромешные аутсайдеры "Астон Вилла" и "Уотфорд" умудрились по два раза забить "Арсеналу". Последние так вообще отгрузили лондонцам половину своих мячей в этом сезоне. Сегодняшний вечер покажет, кто возьмет вверх - слабая атака хозяев или дырявая оборона гостей.

Между тем, плотность в турнирной таблице за исключением первых двух мест такова, что в случае победы "Арсенал" поднимется на третье место. Календарь у команды Эмери таков, что сильных соперников не предвидится до начала ноября ("Лестер"), а потом аж до середины декабря ("Манчестер Сити"). Так что есть все шансы обеспечить неплохой задел на весеннюю часть. Опять же, с оглядкой на оборону. В части командных взаимодействий впереди лондонцы смотрятся вполне сносно.

Есть один любопытный момент, играющий на руку "Юнайтед". 13 лет "Арсенал" не может победить на "Олд Траффорд" в рамках чемпионата Англии. Аж в сентябре 2006 года команда Арсена Венгера победила "Манчестер" Алекса Фергюсона со счетом 1:0. В том "МЮ" на поле были теперешние тренеры - Сульшер и Каррик. Должны помнить статистику.

Игра "МЮ" - "Арсенал" начнется в 22:00 мск, "РГ" проведет онлайн-трансляцию!