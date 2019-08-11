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11.08.2019 00:05
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии "МЮ" - "Челси"

Текст: Никита Лашкул

6 лет "Челси" не побеждал на "Олд Траффорде" в Манчестере. Возможно, получится прервать столь неудачную серию сегодня, в матче первого тура Английской премьер-лиги сезона 2019/2020. Страшно представить, но последняя гостевая победа "Челси" над "Манчестер Юнайтед" была в те времена, когда лондонцами руководил Рафаэль Бенитес, а "Юнайтед" - Алекс Фергюсон. Тот сезон "синие" закончили на третьем месте, а для "Юнайтед" он стал последним на данный момент победным.

Сегодняшнее положение дел таково, что обеим командам предстоит бороться лишь за четверку сильнейших. О чемпионстве речи скорее всего не идет. Главным достижением "Юнайтед" после ухода Фергюсона стало второе место АПЛ по итогам сезона 2017/18. Остальные годы оканчивались провальными шестыми и седьмыми местами.

Фото: EPA-EFE/PETER POWELL
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В новый сезон "Манчестер Юнайтед" входит с Уле Гуннаром Сульшером в качестве главного тренера, который принял команду минувшей зимой. Дебют Сульшера получился феноменальным - восемь побед в первых восьми матчах. Ликование было недолгим, через какое-то время "МЮ" вновь опустился на 6-е место и пролетел мимо Лиги чемпионов - предстоят матчи только в Лиге Европы.

С другой стороны, в этом есть и небольшой плюс - под конец сезона накопится не столь большая усталость, как у главных соперников. Они-то будут играть в Лиге чемпионов, причем скорее всего без проблем дойдут до стадии плей-офф. Как мы прекрасно помним, половина четвертьфиналистов прошлого розыгрыша представляла Англию.

Ситуация в лагере "Челси" тоже проблемная. Но несколько иного характера. Команду в межсезонья покинул ее единственный луч света в темном царстве - Эден Азар. Бельгиец ушел в мадридский "Реал". Нельзя сказать, что "синие" остались у разбитого корыта, однако на "Челси" наложен трансферный бан - из-за нарушений на рынке им запрещено в течение двух ближайших трансферных окон регистрировать новых игроков. Это печально, ибо единственным номинальным нападающим у них сейчас является Оливье Жиру, который вряд ли в одиночку вытянет и чемпионат, и Лигу чемпионов.

Фото: AP Photo/Luis Vieira
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Возникают вопросы и по поводу нового главного тренера "Челси". Безусловно, было много претензий к Маурицио Сарри, однако как бы ни относились к итальянцу, но назначение Фрэнка Лэмпарда с тренерским опытом Чемпионшипа выглядит крайне сомнительно. История европейских грандов показывает, что далеко не всегда игроки - символы клубов справляются с тренерскими обязанностями. "Милан", "Ювентус", тот же "Манчестер Юнайтед" уже проходили этот этап. Посмотрим, что получится у "Челси" и Лэмпарда.

Безусловно, первый матч сезона не даст ответов и на половину этих вопросов. Но мы хотя бы насладимся игрой принципиальных соперников, каждый матч которых получается предельно упорным. Встреча начнется в 18:00 мск, "РГ проведет онлайн-трансляцию!

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