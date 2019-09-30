Новости

Нижегородец два года изводил соседей конским ржанием 15:01
Лавров оставил запись в книге соболезнований в память о Жаке Шираке 15:00
Путин поздравил Васильеву с днем рождения 14:53
В Подмосковье родился младенец-богатырь 14:51
Лукашенко направился с рабочим визитом в Армению 14:47
На Урале автобус с вахтовиками врезался в грузовик 14:41
Житель КЧР похитил табун лошадей 14:40
В США на Великих озерах нашли пропавший в 1901 году "корабль-призрак" 14:40
В ЦФО объявлен "желтый" уровень опасности из-за непогоды 14:38
На Монблане сохраняется угроза схода ледника 14:36
В Перми после пропажи школьницы завели дело об убийстве 14:35
Опубликован список участников пленарного заседания Российской энергетической недели 14:31
На Кубани мужчина ранил себя ножовкой в начальном классе школы 14:31
Собянин предложил новые меры поддержки развития электротранспорта 14:29
В Петербурге наказали пьяных авиадебоширов 14:29
Под Тамбовом поставят памятник Марии Мордасовой 14:29
В Крыму угнали и разбили Mercedes министра ЖКХ 14:28
Geely построит завод по выпуску летающих автомобилей 14:14
Лавров: Уровень сотрудничества России и Китая беспрецедентен 14:13
Лобода показала, как кормит грудью, предположительно, дочь Линдеманна 14:12
Валерий Гергиев стал первым Почетным гражданином Северной Осетии 13:58
Названы самые популярные этим летом у иностранцев места России 13:50
МВД Башкирии проверит сообщения о подрыве щенков подростками 13:40
Пенсии по гособеспечению вырастут в 2020 году на 7 процентов 13:37
В Совфеде осудили решение Бюро ПАСЕ обсудить протесты в Москве 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
30.09.2019 14:36
Рубрика: В мире

На Монблане сохраняется угроза схода ледника

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)

Над Монбланом, самой высокой горой Европы, цепью нависла смертельная опасность разрушения ледника в результате глобального потепления, сообщает телеканал Sky TG24.

Фото: iStock
Власти Италии эвакуировали туристов с Монблана из-за угрозы схода ледника

Как ранее сообщало издание Guardian, 250 тысяч кубических метров льда могут в любой момент оторваться от ледника Планпинье на горе Гранд-Жорас и спровоцировать настоящую катастрофу. Эти данные подтвердили эксперты регионального правительства Валле-д'Аоста и фонда "Безопасная гора".

Эксперты предупреждают, что участок ледника со сравнительно большой скоростью (около 30-40 сантиметров в день) спускается вниз.

В непосредственной близости расположен лыжный курорт Курмайер. Местные власти приняли решение перекрыть дороги в Валь-Феррет в итальянской части Монблана и эвакуировать жителей близлежащих горных хижин.

В мире Европа Италия В мире Европа Франция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин прибыл на церемонию прощания с Шираком
Материальная помощь студентам не будет облагаться НДФЛ
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Саудовский принц предупредил о возможном скачке цен на нефть
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке