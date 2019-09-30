На Монблане сохраняется угроза схода ледника

Над Монбланом, самой высокой горой Европы, цепью нависла смертельная опасность разрушения ледника в результате глобального потепления, сообщает телеканал Sky TG24.

Как ранее сообщало издание Guardian, 250 тысяч кубических метров льда могут в любой момент оторваться от ледника Планпинье на горе Гранд-Жорас и спровоцировать настоящую катастрофу. Эти данные подтвердили эксперты регионального правительства Валле-д'Аоста и фонда "Безопасная гора".

Эксперты предупреждают, что участок ледника со сравнительно большой скоростью (около 30-40 сантиметров в день) спускается вниз.

В непосредственной близости расположен лыжный курорт Курмайер. Местные власти приняли решение перекрыть дороги в Валь-Феррет в итальянской части Монблана и эвакуировать жителей близлежащих горных хижин.