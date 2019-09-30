Николай Харитонов, депутат Государственной Думы

Необходимость наведения порядка в сфере оказания гостиничных услуг назрела на самом деле уже довольно давно. Нелегальные хостелы, которые открывались в многоквартирных домах, мешали жильцам этих самых домов и были потенциальными источниками опасности. В них зачастую "набивалось" значительно больше людей, чем предусмотрено санитарными нормами, не соблюдались условия пожарной безопасности. Не редко такие вот "ночлежки" становились местом сбора разного рода асоциальных элементов. Поэтому и было принято решение о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях.

Это не значит, что хостелы в России исчезнут как класс. И даже, возможно, останутся в некоторых многоквартирных домах, но только в нежилом фонде. То есть в таких помещениях, которые расположены, как правило, на первом этаже и имеют отдельный вход. Поэтому не стоит опасаться, что недорогой ночлег отныне окажется не доступен. Хотя, может быть, и немного подорожает. Поскольку рынок данного вида услуг все же несколько сократится.

Когда этот законопроект обсуждался в Думе, то было много споров. Правда, в основном они касались лишь одного момента: сколько времени дать владельцам хостелов на приведение своего бизнеса в соответствие с новыми требованиями? Депутаты разделились на два лагеря. Кто-то считал, что отведенного срока мало, а кто-то, наоборот, что не стоит тянуть.

Нам надо пожить в соответствии с новым законом, посмотреть, как он будет работать на практике. Не нужно сразу впадать в панику. Закон - это не приговор. В любой закон в любое время можно внести те или иные поправки, если вдруг возникает такая потребность.

Но еще раз повторю, навести порядок в этой сфере было просто необходимо. Не только для того, чтобы убрать с рынка нелегальные "ночлежки", но и, если хотите, повысить туристическую привлекательность нашей страны. Почему мы все так любим Турцию или Египет? Потому что там недорогой, но все же довольно качественный сервис. И гостиничный, и ресторанный. Вот и нам надо к этому стремиться. Как в фильмах "Спортлото-82" или "Три плюс два" ездить отдыхать "дикарями" в палатках на берегу моря сейчас уже мало кто хочет. Это уже становится чем-то из разряда экзотики. Всем подавай комфортные условия: душ, туалет и трехразовое питание.