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30.09.2019 09:25
Рубрика: Легковые авто

Новый Mercedes-Benz C-Class станет "Майбахом" для бедных

Текст: Евгений Костин

В последние годы продажи Mercedes-Benz C-Class неуклонно падают - рынку подавай кроссоверы и внедорожники. В компании предпринимают попытки реанимировать спрос с выходом новой генерации модели, и уже есть немало интересных подробностей о новинке.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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C-Class нового поколения, как сообщает Autocar, создан на платформе Modular Rear Architecture (MRA), которая имеет преимущества перед актуальной "тележкой" в плане электрификации, то есть она изначально рассчитана на создание гибридов, в том числе и "мягких", работающих от 48-вольтовой подсистемы. Передняя подвеска - на двойных рычагах, сзади - многорычажка с адаптивным демпфированием. Ну и что самое главное - MRA станет основой для новых GLC и GLC Coupe, которые доступны с системой полного привода 4Matic.

Продолжая тему кроссоверов: у нового поколения C-Class будет версия All Terrain. Да-да, именно - внедоржный универсал по примеру Audi A4 Allroad. Опыт в создании подобных машин у Mercedes-Benz есть - E-Class имеет такое исполнение.

Основу линейки моторов составят бензиновые и дизельные "четвёрки", также будут гибридные модификации с этими двигателями. Несмотря на то, что Mercedes постарается рационализировать предложение, "заряженные" C-Class появятся: С 43 получит рядную "шестёрку" объёмом 3.0 литра и стартер-генератор (как раз тот самый "мягкий" гибрид), а полноприводные С 63 4Matic и С 63 S 4Matic оснастят обновлённым V8 мощностью до 560 л.с.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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По словам инсайдеров, новый С-Class станет самым продвинутым автомобилем в своём классе с точки зрения взаимоотношения машины и человека и наличию функций автономного управления. Аналогичный комплекс автопилота (3 уровень) дебютирует на флагманском S-Class. Также "цешка" получит автоматический парковщик, управлять которым можно будет при помощи приложения на смартфоне.

В настоящее время актуальное поколение Mercedes-Benz C-Class можно купить в России по цене от 2 380 000 рублей. Модель предложена с бензиновыми двигателями мощностью 150 и 204 л.с., для мощных версий AMG предусмотрены моторы на 390 и 510 л.с.

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#Mercedes-Benz