Если в страховую компанию на осмотр представили уже отремонтированную машину, это вовсе не означает, что невозможно установить наступление страхового случая, а также установить размер причиненного ущерба.

К такому выводу пришел Верховный суд, рассматривая жалобу страховой компании на решения нижестоящих судов, обязавших компенсировать ущерб после аварии гражданке Верижниковой.

Осмотр машины после ДТП страховщиком - стандартная практика. Тем более что помогает защититься компании от мошенников. Надо сказать, что и мошенники старательно изобретают различные способы не показать машину страховщику, но взыскать с него деньги. Однако в данной истории о мошенничестве речи не идет. Ответственность виновника в аварии, в которой пострадала машина Верижниковой, была застрахована в компании, признанной банкротом. Поэтому сначала пострадавшая обратилась за выплатами в Российский союз автостраховщиков. Однако получила отказ и объяснение, что она должна обращаться к своему страховщику. Ведь в аварии не пострадали люди.

Накануне дама провела оценку машины у независимого эксперта. Пока шла переписка со страховыми компаниями, хозяйка отремонтировала машину. Оформила все документы, включая независимую оценку. Страховщик назначил осмотр автомобиля и отказал в выплате на том основании, что автомобиль отремонтирован, и теперь невозможно установить факт ДТП и размер выплаты.

Тогда автовладелица обратилась в суд. И суд частично удовлетворил ее требования, обязав компанию возместить ей ущерб в соответствии с результатами независимой оценки. Суд первой инстанции исходил из того, что страховщику представлены необходимые документы, в которых отражены обстоятельства аварии, объем повреждений, причиненных автомобилю, размер ущерба, в связи с чем факт представления на осмотр машины в отремонтированном виде при наличии вышеуказанных документов не может служить безусловным основанием для отказа в выплате страхового возмещения.

С этим согласилась и апелляционная инстанция. Однако страховщик подал кассационную жалобу, в которой указал, что судами неправильно применены нормы материального права, поскольку истцом не был представлен для осмотра страховой компании автомобиль в неотремонтированном виде, что, по мнению страховщика, освобождает его от обязанности выплатить страховое возмещение.

Однако Верховный суд с этим не согласился. Он указал, что в соответствии с законом об ОСАГО право страховщика отказать потерпевшему в страховом возмещении или его части возникает в случае, если ремонт поврежденного имущества или утилизация его остатков, осуществленные до осмотра страховщиком и проведения независимой технической экспертизы и независимой экспертизы поврежденного имущества, не позволяют достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования.

Право страховой компании отказать в выплате страхового возмещения только на том основании, что машина предоставлена на осмотр в отремонтированном виде, действующим законодательством не предусмотрено.

В то же время судом первой инстанции был установлен факт наступления страхового случая и подтвержден размер убытков. При этом судами не установлено, что страховщик предпринимал попытки достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков.

Право отказать в выплате только на том основании, что машина предоставлена на осмотр в отремонтированном виде, законом не предусмотрено

Также страховщик настаивал, что у судов не было оснований для взыскания с него штрафа и неустойки. Но Верховный суд пришел к выводу, что в порядке и в сроки, установленные законом об ОСАГО, страховщик свои обязанности не исполнил. Доказательств, что нарушение сроков произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потерпевшего, страховщиком также представлено не было. В связи с чем данные требования были правомерно удовлетворены. В итоге ВС оставил в силе предыдущие решения судов и отказал в удовлетворении жалобы страховщика.