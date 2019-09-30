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30.09.2019 08:07
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Президент "Арсенала" возмущен судейством в матче против "Краснодара"

Текст: Максим Домчев
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев выразил недовольство работой арбитров в матче 11-го тура РПЛ против "Краснодара", в котором его клуб уступил со счетом 0:2.

По ходу матча арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота тульской команды, который руководителю "Арсенала" показался необоснованным. Также Гурам Аджоев не понял, почему в эпизоде, когда судья зафиксировал нарушение правил в штрафной своей команды, он не смотрел повтор эпизода.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Сегодня были какие-то двойные стандарты. Момент с пенальти просто смешной. Необходимо определиться с трактовкой эпизодов, сколько раз можно посмотреть VAR. Судьям в ухо говорят - только тогда бегут и смотрят. А страдает вся область. Не надо ничего выдумывать", - приводит слова Аджоева пресс-служба "Арсенала".

Также президент клуба заметил, что в одном из эпизодов игроку его клуба Костадинову разбили нос, однако никакого наказания сопернику вынесено не было.

"В конце матча судья побежал и поменял желтую карточку на красную. Почему не сделать этого в моменте с пенальти? Костадинов чисто мяч отобрал - накладка, ну тогда пересмотри эпизод. Если ты не уверен, то попроси посмотреть эпизод", - сказал он.

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