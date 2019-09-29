"Краснодар" обыграл "Арсенал" в 11-м туре чемпионата России

В воскресенье вечером в 11-м туре российской премьер-лиги "Краснодар" переиграл на своем поле тульский "Арсенал" - 2:0 (1:0). Мячи в составе хозяев провели Ари (с пенальти) и Сулейманов. После этой победы "быки" набрали 23 очка и теперь делят второе-пятое места с питерским "Зенитом", "Ростовом" и столичным "Локомотивом".

Три подряд поражения с общим счетом 2:9 (в том числе поражение в матче с "Базелем" на старте группового этапа Лиги Европы со счетом 0:5 и вылет из Кубка России в матче с "Нижним Новгородом" 0:1) показали, что "быки" оказались в глубоком кризисе. Даже пошли разговоры о якобы возможной отставке наставника. В столицу края прилетел экс-тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо, его тут же определили главные претенденты на пока еще занятое место.

Не исключено, что еще одна осечка кубанской команды и вынудит президента клуба Сергея Галицкого пойти на подобный шаг (он это уже делал трижды за последнее время, заменив в подобных ситуациях Олега Кононова и Игоря Шалимова).

В этой ситуации игра с "Арсеналом" являлась одной из определяющих. Футболисты хозяев, явно уязвленные последними неудачами (в том числе и против ЦСКА в минувшем туре - 2:3), начали встречу с серии атак. Однако туляки без особых волнений от них отбились, а однажды их форвард Кангва едва не убежал от защитников соперника.

А вот фирменные комбинации южан категорически не получались, так как они постоянно теряли мяч. В результате отчаявшийся голландец Вильена принялся - и без особого успеха - раз за разом бить издалека. И лишь неловкие действия левого защитника "Арсенала", который случайно зацепил в своей штрафной Ари, привели к беде. Кубанский бразилец точно исполнил не совсем бесспорный пенальти - 1:0, 38-я минута.

После перерыва "быки" прибавили в скорости, пытаясь сразу забить второй гол и решить все проблемы в сегодняшней встрече. Что чуть не получилось у Ольссона, но его обводящий удар с линии штрафной угодил в штангу. Рамирес угодил мячом в перекладину ворот туляков, а голкипер гостей Левашов вытащил из своего левого угла удар с 18-ти метров в исполнении Сулейманова.

Но тут же юный хавбек хозяев, обокрав в районе вратарской Григалаву, со второй попытки поразил ворота - 2:0, 64-я минута. Это уже пятый гол Сулейманова в первенстве страны.

Только затем туляки стали предпринимать очень даже реальные попытки что-то создать у чужих ворот. И на 69-й минуте могучий выстрел Ткачев с линии штрафной Сафонов отразил с громадным трудом. А потом хавбек туляков угодил в штангу.

В конце встречи в составе хозяев наконец-то состоялся дебют известного португальского полузащитника Мануэла Фернандеша, который подписал контракт с "Краснодаром" в конце августа, но сразу получил трамву. Зато кубанцы уже в добавленное судьей время потеряли перед встречей со "Спартаком" в первенстве страны после удаления своего ключевого хавбека Вильену.

Следующий матч "Краснодар" проведет в предстоящий четверг во втором туре Лиги Европы с испанским клубом "Хетафе". Этот поединок во многом и определит, удалось ли "быкам" действительно выйти из кризиса.