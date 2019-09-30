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30.09.2019 07:19
Рубрика: Спорт

Прыгунья с шестом Сидорова завоевала первое золото для России на ЧМ в Катаре

Текст: Максим Домчев
Россиянка Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль в соревнованиях в прыжках с шестом на проходящем в Катаре чемпионате мира по легкой атлетике.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сидорова, выступающая на чемпионате мира в нейтральном статусе, установила личный рекорд, прыгнув на 4,95 метра. Ранее ее лучшим результатом в соревнованиях на открытом воздухе составлял 4,86 метра.

Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari
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Второе место завоевала американка Сэнди Моррис, преодолевшая высоту 4,90 метра. Бронза у представительницы Греции Екатерини Стефаниди - 4,85 метра.

Эта медаль стала первой на чемпионате мира для атлетов, представляющих Россию.

После успеха россиянка призналась, какие мысли были перед последним прыжком. "Я думала, что у меня сейчас шанс, который надо использовать. Если нет, то предстояла бы перепрыжка, а сил немного, поэтому надо было брать высоту именно тогда", - приводит слова Сидоровой ТАСС.

Прыгунья с шестом отметила, что очень сильно устала, но счастлива из-за того, что сумела победить. "У меня дома стоит баллон взбитых сливок. Я их купила до отъезда и загадала, что, когда приеду, целиком съем их, - сказала Сидорова.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Чемпионат мира по легкой атлетике - 2019
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