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29.09.2019 22:43
Рубрика: Спорт

Не туда заехали

На чемпионате мира в Дохе спортсменам мешает дикая жара: даже ночью плюс 33
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(7976)
Не сомнение, а утверждение: ой, как не туда - так и лезет на ум после начала легкоатлетических испытаний.
Самым быстрым человеком в мире стал Крис Коулмен, выигравший в Дохе дистанцию в беге на 100 метров. Фото: AP Photo Самым быстрым человеком в мире стал Крис Коулмен, выигравший в Дохе дистанцию в беге на 100 метров. Фото: AP Photo
Самым быстрым человеком в мире стал Крис Коулмен, выигравший в Дохе дистанцию в беге на 100 метров. Фото: AP Photo

Предупреждения Международной ассоциации легкоатлетических федераций, разосланные всем участницам женского марафона, напоминали, скорее, некую инструкцию по противопожарной безопасности. Предлагалось пить воду на каждом из пунктов питания, количество которых было здорово увеличено. Докторам приказывалось быть на месте и находиться начеку. Спортсменкам предлагалось еще раз прикинуть, смогут ли они справиться с жарой и выдержать напряжение марафона. И самое главное, старт марафона, и без того намеченный на позднее время, был перенесен на пятницу в 23 часа 59 минут по катарскому времени.

Российской легкой атлетике не вернули статус

В конечном итоге из 68 участниц до финиша добежали 40 во главе с несгибаемой кенийкой Рут Чепнгетич. О результате умолчу. Финишировать в 33-градусный ночной зной при 70-процентной влажности - уже подвиг. Наша Сардана Трофимова - 22-я, и дай ей Бог здоровья.

Не раз бывал я в Катаре, наиболее пеклообильной стране мира. Летом каждый шаг, пройденный от автобуса до помещения с искусственным охлаждением, дается с адским трудом. А тут - легкая атлетика. О чем думали руководители международной ассоциации, отдавая на растерзание жаре и влажности лучших легкоатлетов мира, остается лишь с трудом догадываться. О популяризации этого вида спорта? Однако в Дохе все равно особо не разбежишься. Проверка спортсменов на мужество? Но этот тест превратился в истязание. А ведь есть еще и ходоки на длиннющие дистанции, и бегуны-стайеры. Им-то как вытерпеть и не умереть на гостеприимной, высохшей от палящего солнца земле одного из богатейших государств мира.

Фото: Наталия Федосенко/ ТАСС
Ласицкене: Психологически я все та же Маша, которая трясется перед планкой

В первый день на старт в привычном и все равно противном нейтральном статусе вышли 11 россиян. Не буду корить девятерых из них, которые отсеялись еще на стадии квалификации. Все внимание было сосредоточено на прыгуньях - единственной твердой нашей надежде на "золото" Марии Ласицкене (высота) и Анжелике Сидоровой (шест). Сидорова пропустила все высоты до контрольной, взяв с первой же попытки 4 м 60 см и попав в финал. У Ласицкене поначалу не ладилось - сбила планку в одной из попыток, но все же одолела необходимые 194 см, которые стали пропуском в финал.

Прогноз, пока погоды, а не на выступления наших, неутешителен: до 6 октября - дня окончания чемпионата - температура будет, как и всегда, держаться на 37-градусной отметке. И вряд ли утешат легкоатлетов ободряющие слова президента международной ассоциации лорда Коу, что влажность в Дохе будет еще поопаснее жары.

А на следующую ночь, когда жара чуть спала, лучшим в ночной ходьбе на 50 км впервые в истории своей страны стал японец Юсукэ Судзуки. Наши, когда-то бессменные чемпионы, в этом виде программы не выступали.

Первый мировой рекорд на чемпионате был установлен в новом виде программы - смешанной эстафете 4х400 м. В классификационном забеге американская четверка промчала четыре круга за 3 мин. 12.42 сек. Их соотечественник Крис Коулмен победил в беге на 100 метров - 9.76 сек. Сифан Хассан из Нидерландов выиграла 10-километровку - 30 мин. 17.62 сек.

Прогноз погоды в Дохе неутешителен: до 6 октября - дня окончания чемпионата мира - температура будет, как и всегда, держаться на 37-градусной отметке

Россияне на чемпионате до медалей пока не добрались. Будем надеяться, что всему свое время.

Прогноз погоды в Дохе неутешителен: до 6 октября - дня окончания чемпионата мира - температура будет, как и всегда, держаться на 37-градусной отметке

Прямая речь

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, с которой у болельщиков связаны надежды на медаль самой высокой пробы, рассказала коллегам с "Матч ТВ" об условиях, в которых оказались спортсмены на чемпионате мира по легкой атлетике:

IAAF обнародовала размеры призовых на чемпионате мира

- Отель жесткий. Я была так оптимистично настроена на Доху в этом плане, что будет круто. А в результате с первого взгляда вроде круто, а со второго я боюсь смотреть на наши шторы, потому что, кажется, их не стирали лет двадцать. В ванной какая-то побелка, крючки оторваны. Когда включаешь кондиционер, то возникает ощущение, что на тебя сверху курят четыре человека. Их, наверное, вообще никогда не чистили, вентиляция в слое пыли. Ну не уровень такого турнира, если честно. Я не капризная, бывало и хуже. Есть кровать, туалет с ванной, но эти запахи и запутанные коридоры... Позавчера мы свой номер искали полтора часа. А еще номер пришлось менять. Печально, что условия 100% неравные у всех команд...

Что касается питания легкоатлетов, то и здесь у Марии есть серьезные претензии к организаторам чемпионата мира:

- Питание - закидать и забыть. Невкусно абсолютно, даже не так - вкуса нет. Я немного попробовала картошку, но у нее странный вкус, словно с землей. Вы бы видели эти котлеты, я даже не знаю, где они их взяли. Я питаюсь огурцами и помидорами.

Подготовил Павел Петровский

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Чемпионат мира по легкой атлетике - 2019
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