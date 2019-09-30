Раскупили все. В России не осталось зеленых и фиолетовых iPhone

Российские покупатели полностью раскупили запасы смартфонов нового поколения iPhone 11, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max зеленого и фиолетового цветов у компании Apple. При этом новые смартфоны с максимальным объемом памяти оказались в дефиците и у некоторых продавцов.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в отрасли, первая российская партия iPhone 11 Pro и Pro Max уже на исходе, а следующая поставка ожидается в декабре. Сайт Apple информирует, что доставка этих моделей возможна через две-три недели.

По словам представителя одного из официальных продавцов, в первые дни продаж спрос на новую линейку iPhone вчетверо превысил продажи iPhone XS - прошлогоднего флагмана. Другие источники говорят, что первыми в продаже закончились версии iPhone 11 Pro с максимальным объемом памяти - 512 гигабайт.

Рекордными были и объемы предзаказов - они в два-три раза превышали показатели 2018 года. До этого наиболее высокая покупательская активность наблюдалась в 2016 году, когда был выпущен iPhone 7, и в 2017 году - тогда стартовал iPhone X.