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30.09.2019 16:20
Рубрика: Общество

Под Стамбулом активизировался один из опаснейших разломов на планете

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В конце сентября Стамбул потрясли с разницей в два дня особенно сильные за последние 20 лет подземные толчки. Эксперты из Немецкого центра исследования Земли (GFZ) сообщили, чем это опасно для города с 15-миллионным населением.

24 и 26 сентября 2019 года примерно в 70 километрах от Стамбула произошли сильные землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7. Эпицентр землетрясения находился в Мраморном море, сильные подземные толчки ощущались даже в мегаполисе. По сообщениям, по меньшей мере 34 человека получили ранения, смертельных случаев не зафиксировано.

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Второе землетрясение было самым сильным в регионе за 20 лет.

"Мы очень внимательно следим за событиями", - сказал Марко Бонхоф из GFZ. Причина столь пристального внимания экспертов к землетрясению в Турции объясняется тем, что Стамбул находится на линии одного из самых опасных геологических разломов в мире, так называемом Северо-Анатолийском разломе общей протяженностью более 1000 километров. Там, где надземные мосты соединяют европейскую и азиатскую части крупнейшего мегаполиса в Турции, под землей встречаются Евразийская и Анатолийская плиты.

По сообщениям GFZ, с начала 20-го века землетрясения более семи баллов по шкале Рихтера унесли жизни 20 000 человек.

Фото: Carlos Menendez San Juan/Wikimedia.org
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Но сейчас, считают эксперты, напряжение на разломе даже выше, чем было в 1999 году, когда под Стамбулом от основного толчка магнитудой 7,6 по шкале Рихтера погибли более 17 тысяч человек.

В июле 2019 года исследователи из Объединения немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца опубликовали исследование, в котором они детально проанализировали границы плит под Мраморным морем. Оказалось, вместо того, чтобы расходиться мимо друг друга, Евразийская и Анатолийская плиты сталкиваются. Исследователи предупреждают, что результатом такого столкновения может стать землетрясение силой 7,1-7,4 балла.

Но также возможно и то, что подземные толчки локализуются на каких-то из отрезков разлома, что снизит силу удара. Однако эксперты не могут прогнозировать реальный сценарий развития ситуации.

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