Гособвинение просит Мосгорсуд приговорить актера Устинова к условному сроку

Государственный обвинитель в лице представителя прокуратуры попросила Мосгорсуд изменить назначенное в суде первой инстанции актеру Павлу Устинову наказание с реального на условное. Об этом стало известно в понедельник на судебном заседании по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор.

Напомним, Устинов был осужден Тверским районным судом за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии на акции протеста 3 августа (часть 2 статьи 318 УК РФ). Согласно материалам дела, Устинов потянул правоохранителя за плечо, в результате чего потерпевший "вывихнул головку левой плечевой кости". Отмечалось, что росгвардеец около 20 дней провел в госпитале.

В итоге Устинову назначили 3,5 года колонии общего режима. При этом прокуратура в ходе прений просила приговорить актера и вовсе к 6 годам заключения.

"Прошу изменить приговор и считать назначенное Устинову наказание в виде 3 лет и шести месяцев лишения свободы условным с испытательным сроком в течение четырех лет", - заявила в понедельник на заседании Мосгорсуда прокурор.

По словам гособвинителя, суд первой инстанции при назначении наказания "не в полной мере учел положительные характеристики актера", в частности с места жительства и срочной службы в Росгвардии. Прокурор также просит суд "для индивидуализации наказания" изменить категорию совершенного осужденным преступления на менее тяжкую.

Ранее на сегодняшнем заседании Мосгорсуда было решено приобщить к делу материалы экспертизы, указывающие, по мнению адвокатов Устинова, на то, что захвата рук пострадавшего росгвардейца не было.

Сам потерпевший сотрудник Росгвардии Александр Лягин пояснил в суде, что задержал Устинова, подумав, что он координирует незаконные действия толпы с мобильного телефона. "Мы заприметили его в толпе, он стоял перед входом в метро, выкрикивал лозунги и говорил по мобильному, поэтому было принято решение его задержать", - сказал боец Росгвардии.

Актер же рассказывал, что просто стоял на Пушкинской площади и беседовал со своим знакомым.

Также Мосгорсуд в понедельник приобщил к рассматриваемому делу видеозапись задержания Павла Устинова, которую Тверской райсуд смотреть ранее отказался. "Приобщить и исследовать дополнительные материалы, представленные защитой и обвинением, включая предоставленную защитой видеозапись", - сказала, открывая заседание, председательствующая по этому делу судья.

Напомним, в поддержку осужденного к 3,5 годам колонии актера развернулась масштабная общественная кампания. Его коллеги - молодые актеры и студенты театральных вузов - выстроились в очередь ко входу в администрацию президента, где поочередно стояли с плакатом, призывающим отпустить невинно, по их мнению, наказанного. Через некоторое время после этого резко изменилась позиция Генпрокуратуры по этому делу - представители надзорного ведомства попросили изменить меру пресечения осужденному на не связанную с лишением свободы.

В итоге актера до рассмотрения апелляции отпустили под подписку о невыезде.