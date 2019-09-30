Почти 90 хостелов закроются в Москве 1 октября

В Москве закроется 89 хостелов и мини-отелей, которые были расположены в жилых домах. Причем большая часть (60%) находится в центре города. Об этом сообщили "РГ" в комитете по туризму Москвы.

Завтра вступает в силу закон, запрещающий размещать хостелы в жилых домах и использовать квартиры для оказания гостиничных услуг. В городском комитете по туризму ссылаются на данные федерального перечня туристских объектов, где числятся в квартирах 89 мини-отелей и хостелов (527 номеров, 2046 мест). Это не так много - всего 5,2% от общего количества гостиничных предприятий города, но все они будут закрыты.

"Законопроект поспособствует легализации рынка гостиничных услуг и его развитию, - отметил Алексей Цыганов, помощник председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. - Закон призван соблюдать права жителей столицы. Весь мир к этому идет. Туристы, снимающие хостел, ищут дешевый вариант размещения, они отдыхают и уезжают. Но соседствующие с хостелом москвичи вынуждены терпеть ранние и поздние заезды, шум, который могут поднять гости города. Они же не должны из-за этого оставлять свое жилье, подыскав новое в другом месте".

Между тем в столице активно используется услуга краткосрочного жилого найма, который под запрет не подпадает, а разграничить его от гостиничных услуг сложно. Выставляя объявление, арендодателям будет запрещено использовать в рекламе на сайтах слова "отель", "гостиница" и "хостел", так как это будет расцениваться как нарушение, отмечают в комитете по туризму, поэтому, возможно, столицу ждет расцвет рекламы "доходных домов" и "жилых комнат".