Амур у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки

Уровень Амура у Хабаровска к утру понедельника, согласно данным регионального главка МЧС, опустился значительно ниже неблагоприятной отметки в 450 сантиметров и достиг 438 сантиметров. За сутки ушло 10 сантиметров воды. С опасной отметки в шесть метров вода у краевой столицы ушла значительно раньше.

У Комсомольска-на-Амуре, где на пике паводка вода была выше восьми метров, Амур по-прежнему превышает опасный уровень в 6,5 метров. Сейчас вода там находится на отметке в 683 сантиметра. За последние сутки ушло 13 сантиметров, а это значит, что уже скоро опасность для города минует.

На сегодняшний день в зоне паводка остаются восемь муниципальных образований Хабаровского края. Подтоплены 103 частных жилых дома и 778 приусадебных участков. Из них 95 жилых домов и 487 приусадебных участков только в Комсомольском городском округе. Переливы воды наблюдаются на 93 участках дорог.

На территории региона готовы принять подтопленцев больше 20 пунктов временного размещения общей вместимостью 737 человек. Но люди находятся только в трех из них. 35 человек, в том числе 10 детей, размещены в двух ПВР Комсомольска-на-Амуре. Еще один - в санатории "Уссури" в поселке Бычиха.

В ликвидации последствий паводка участвуют 319 человек и 70 единиц техники.