В Охотском море за неделю не смогли потушить пожар на плавбазе

На плавбазе "Петр Житников", находящейся в море в районе южных Курильских островов, продолжают тушить пожар, начавшийся неделю назад.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на морской спасательный подцентр "Южно-Сахалинск", в верхних помещениях судна возгорание удалось локализовать. Нет признаков горения и в консервном цехе.

Спасатели заняты охлаждением кладовой плавбазы. Сегодня планируется провести разведку в этом помещении. Параллельно приходится откачивать воду, залитую в отсеки судна для охлаждения переборок.

Пожар в консервном цехе плавбазы "Петр Житников" начался 23 сентября, когда судно находилось в море в 40 километрах от курильского острова Итуруп.

По запросу капитана с терпящего бедствие судна эвакуирован 361 из 420 членов экипажа. 59 человек остались на борту для борьбы с возгоранием. В районе происшествия находятся спасательные суда "Преданный" и "Атлас", буксир "Сибирский", пограничный корабль "Чукотка" и рыболовецкое судно "Чемпион".

Эвакуированных с "Петра Житникова" членов экипажа доставили сначала на курильский остров Шикотан, затем на Кунашир, откуда чартерными рейсами отправили во Владивосток, к порту которого приписано горящее судно.