Хлопок произошел на горящей плавбазе в Охотском море

В помещении склада плавбазы "Петр Житников", которая горит в Охотском море, произошел хлопок, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта - Росморречфлот.

Хлопок раздался во время работ специалистов по разбивке штабелей оплавленной гофротары. Как уточнили в Росморречфлоте, пока не ясно, что спровоцировало хлопок. "Пошел дым из вентиляции этого склада. Похоже, что что-то нагрелось и хлопнуло", - приводит агентство слова собеседника. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, что пожар на плавбазе начался 23 сентября. Из 420 человек для борьбы с огнем остались 59, остальных эвакуировали. Через несколько дней аварийную группу увеличили до 65 человек. Открытое горение удалось ликвидировать.