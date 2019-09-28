Новости

На Украине родился ребенок с двумя головами 23:13
Дзюба назвал игру "Зенита" безобразной, а Семак похвалил VAR 22:46
С затонувшего буксира с украинскими моряками спасены только три человека 22:28
Хлопок произошел на горящей плавбазе в Охотском море 22:25
В Китае рассказали о российском "кошмаре авианосца" 22:07
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином 22:02
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР 21:40
Судно с украинскими моряками затонуло в Атлантическом океане 21:05
В соцсети запустили флешмоб в поддержку телеканала "112 Украина" 20:50
В Госдуме оценили готовность Грузии к диалогу с Россией 20:36
Дмитрий Медведев: Марк Захаров олицетворял успех всего русского театра 20:10
Автомобиль-амфибия "Баклан": УАЗ напомнил об очередной забытой модели 19:00
Генетики выявили необычную гендерную особенность болезни Паркинсона 18:40
Гол Черышева принес "Валенсии" победу над "Атлетиком" в Примере 18:25
Большая часть Архиепископии западноевропейских приходов присоединилась к РПЦ 18:09
В Атлантике после шторма пропало судно с украинцами 18:02
Metallica отменила концерты из-за алкоголизма Джеймса Хэтфилда 17:56
В Германии задержали знаменитого "человека-паука" 17:54
Козак: На этап "Формулы-1" в Сочи продано 37 тысяч билетов 17:44
Названы точные место и время прощания и похорон Марка Захарова 17:22
МЧС: В 2019 году из-за пожаров на балконах погибли 12 человек 16:56
Вышел трейлер финального сезона сериала "Стрела" 16:54
Владимир Путин поприветствовал и поздравил участников Дня тигра 16:47
Бюджетная копия Toyota Land Cruiser добралась до дилеров 16:39
Карен Шахназаров объяснил, в чем была уникальность Марка Захарова 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Японские медики научили, как дойти до самой длинной жизни в мире
Японские медики научили, как дойти до самой длинной жизни в мире
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
28.09.2019 22:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хлопок произошел на горящей плавбазе в Охотском море

В помещении склада плавбазы "Петр Житников", которая горит в Охотском море, произошел хлопок, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта - Росморречфлот.

Хлопок раздался во время работ специалистов по разбивке штабелей оплавленной гофротары. Как уточнили в Росморречфлоте, пока не ясно, что спровоцировало хлопок. "Пошел дым из вентиляции этого склада. Похоже, что что-то нагрелось и хлопнуло", - приводит агентство слова собеседника. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, что пожар на плавбазе начался 23 сентября. Из 420 человек для борьбы с огнем остались 59, остальных эвакуировали. Через несколько дней аварийную группу увеличили до 65 человек. Открытое горение удалось ликвидировать.

Следком установит причины пожара на российском траулере в Норвегии
В Новосибирске произошел пожар на мусорном полигоне
Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин приедет проститься с Шираком
Россияне не пострадали во время пожара на борту судна в Южной Корее
Депутаты бундестага призвали сделать шаг навстречу снятия санкций с РФ
МЧС: В 2019 году из-за пожаров на балконах погибли 12 человек
Волкер мог подать в отставку из-за дела об импичменте