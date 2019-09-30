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30.09.2019 16:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске пожаловались на школьника, державшего в страхе лицей

Текст: Наталья Граф (Омск)

Следственный комитет выяснит все обстоятельства драки в омском лицее №92, в результате которой одному из школьников потребовалась медицинская помощь.

Следователи заинтересовались конфликтом, после того как информация об инциденте появилась в социальных сетях.

Фото: Борис Ярков
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- По предварительным данным, 27 сентября во время урока учащийся 11 класса стал душить одноклассника, а потом на перемене ударил его кулаком в лицо, сломав нос, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

В школьном паблике ученики лицея рассказывают о том, что неоднократно жаловались на хулигана директору. Однако, по их словам, руководство лицея не принимало никаких мер.

- На этого человека не один раз жаловались директору из-за его поведения, - рассказывают дети. - Он мог спокойно лапать незнакомых девочек, считая, что это норма. Родители жаловались директору. А директор просто говорил: " Это последнее предупреждение". Он носит оружие в школу и абсолютно этого не стесняется. Всем плевать.

В пресс-службе города Омска сообщают, что директор находилась с пострадавшим ребенком до тех пор, пока его не увезли на "скорой". А со вторым частником инцидента была проведена профилактическая беседа.

- После этого в учебном заведении были проведены профилактические беседы по классам об ответственности, толерантности, уважении друг к другу, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Сегодня вечером в лицее также состоялось родительское собрание.

Следственный комитет намерен выяснить не только все обстоятельства драки, но также причины и условия, способствовавшие совершению школьником правонарушения в стенах учебного заведения. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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