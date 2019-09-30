"Большая дагестанская свадьба" занесена в Книгу рекордов Гинесса

Прошедшая 29 сентября в Дербенте "Большая дагестанская свадьба" установила сразу два мировых достижения и занесена в Книгу рекордов Гинесса. Событию присвоен статус "Самая многонациональная свадьба" и "Свадебная церемония с самым большим количеством гостей".

"Я с огромным удовольствием при более чем десяти тысячах гостей сообщаю: "Большая дагестанская свадьба установила сразу два заявленных рекорда", - сообщил российский представитель по заявкам в Книгу рекордов Гиннесса Алексей Свистунов.

После чего главе Дербента Хизри Абакарову были вручены международные сертификаты и дипломы.

Напомним, что в свадебных торжествах приняли участие 30 пар супружеских пар - 16 национальностей и более десяти тысяч человек. Самой молодой семьей стали 19-летние Айдынбек Айдынбеков и Камила Гезалова, Гаджимурад Курбанов и его супруга Айша отпраздновали на стадионе "Нарын-Кала" 60 лет совместной жизни.

Семьи женихов и невест в национальных одеждах продемонстрировали один из главных дагестанских свадебных обрядов: женщины несли в руках зеркала на подставке с красной ленточкой. Этот предмет издревле считается оберегом дагестанской невесты в новом доме. Родственники также поднесли новобрачным символы семейного очага, благополучия и уюта - подносы со сладостями, кувшины со сладкой водой, различные кушанья. Свадебная церемония продлилась несколько часов и завершилась яркий фейерверком.