Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов подал в отставку

После поражения "Ахмата" от "Сочи" со счетом 0:2 в выездном в матче 11-го тура чемпионата страны по футболу главный тренер грозненского клуба Рашид Рахимов в понедельник вечером сообщил, что уходит в отставку.

Свое громкое заявление известный 54-летний отечественный наставник (этот пост он занял в начале сентября прошлого года) сделал в прямом эфире телеканала "Матч Премьер", комментируя исход только что завершившегося поединка.

"В ситуации, в которой оказался "Ахмат", я - как главный тренер - обязан хоть как-то встряхнуть команду и дать возможность кому-то другому поработать на этом месте", - сказал Рахимов.

Коллектив из столицы Чечни, перед которым поставлена задача по итогам сезона завоевать путевку в Лигу Европы, сейчас находится в зоне вылета РПЛ - на 15-м месте, набрав всего восемь очков. При этом грозненская команда не может победить уже в семи встречах подряд.

Пока неизвестно, как к этому шагу Рахимова отнесутся в руководстве ФК "Ахмат", почетным президентом которого является глава Чечни Рамзан Кадыров.

Если отставка Рахимова будет принята, то, как стало известно "РГ", главным претендентом на его место является бывший тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, который в последнее время регулярно посещает матчи "Ахмата" в Грозном.